Radosław Grzegorz Ostałkiewicz, chi è il sindaco polacco morto a Cagliari

Il sindaco polacco morto a Cagliari si chiamava Radosław Grzegorz Ostałkiewicz, aveva 44 anni ed era il primo cittadino di Jaworze. Stando agli inquirenti si sarebbe trattato di un tragico incidente.

Chi era Radosław Grzegorz Ostałkiewicz, il sindaco morto a Cagliari

Radosław Grzegorz Ostałkiewicz, economista e sindaco di Jaworze, aveva 44 anni e ha perso la vita, la scorsa notte, cadendo dalla finestra al quarto piano di un albergo al centro di Cagliari, l’Hotel Due Colonne, dove alloggiava insieme ad altri connazionali per motivi di lavoro. Nato nell’anno 1979, era laureato in economia e aveva iniziato a lavorare per il comune di Jaworze circa 20 anni fa.

Dopo un’esperienza a Bruxelles nel 2007, ha ottenuto la carica di vicesindaco e nel 2014 è stato eletto primo cittadino alla prima candidatura, ottenendo il 62,8 per cento delle preferenze. In seguito, nel 2018, ha ricevuto un secondo mandato con il 93,4 per cento dei voti. Grzegorz Puda, ministro dei fondi di sviluppo e della politica regionale, ha inviato le sue condoglianze ai suoi familiari tramite una nota: «Ho ricevuto la tragica notizia della morte prematura di Radosław Ostakiewicz, sindaco del comune di Jaworze. Esprimo le mie condoglianze alla famiglia, agli amici più cari e ai residenti».

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riportato dai rilievi degli inquirenti italiani, il sindaco polacco è stato vittima di un tragico incidente. Il 44enne si trovava nella sua stanza quando, verso le 2 di notte, avrebbe perso l’equilibrio mentre era seduto sul davanzale della finestra, facendo un volo di qualche metro. L’allarme è stato lanciato da un passante e i sanitari giunti sul posto hanno potuto solo confermare il suo decesso. Come è stato riportato dalla stampa locale, Ostałkiewicz era arrivato in Sardegna lunedì e sarebbe dovuto ripartire per la Polonia venerdì prossimo. Le informazioni sulla data del funerale non si conoscono ancora, ma verrà celebrato dopo che «tutte le procedure formali in Italia e in Polonia saranno completate», ha annunciato il governo locale.