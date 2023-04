Sindaco di Melito di Napoli arrestato: è accusato di scambio elettorale politico mafioso

Il sindaco di Melito di Napoli Luciano Mottola è stato arrestato insieme a tre consiglieri comunali. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe stretto degli accordi con il clan Amato Pagano per vincere le elezioni.

Sindaco di Melito di Napoli arrestato

La Direzione investigativa antimafia (Dia) di Napoli, su ordine della magistratura, ha arrestato in totale 18 persone (16 in carcere e 2 ai domiciliari) tra cui lo stesso Mottola, il Presidente del Consiglio Comunale e altri due consiglieri. I 18 sono indagati a vario titolo dei reati di scambio elettorale politico mafioso, attentati ai diritti politici del cittadino, associazione di tipo mafioso, corruzione, concorso esterno in associazione mafiosa e tentata estorsione.

Il provvedimento è partito grazie alla Direzione investigativa antimafia che ha indagato sull’interesse della criminalità organizzata ad inserirsi nelle elezioni del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale di Melito di Napoli.

La Dia ha riferito: «Nel corso della campagna elettorale sarebbe stato persino impedito l’esercizio dei diritti politici di una candidata al consiglio comunale costretta, con gravi minacce, quali l’allontanamento dall’abitazione o la chiusura dell’esercizio commerciale, a svolgere campagna elettorale non per sé ma per un candidato dell’opposta coalizione gradito al clan».

I presunti accordi di stampo mafioso

Le indagini hanno fatto emergere i gravi indizi sull’esistenza di un accordo già per il primo turno delle elezioni scorse, svoltosi il 3 e 4 ottobre 2021, tra gli esponenti del clan Amato Pagano e alcuni rappresentanti della coalizione a sostegno del candidato sindaco Nunzio Marrone, quest’ultimo non indagato. Sarebbero però emersi anche alcuni gravi indizi sui rappresentanti della coalizione a sostegno del futuro sindaco Luciano Mottola che, in vista del ballottaggio, avrebbero preso in considerazione l’ipotesi di concordare con gli esponenti del clan il sostegno per sé – l’avrebbe già richiesto al primo turno, ma poi era stato accantonato per la chiusura di un accordo a favore della coalizione avversaria.

Gli esponenti della coalizione a sostegno di Mottola avrebbero accettato la promessa da parte del clan di procurare i voti alla coalizione e al candidato sindaco, anche tra i residenti del rione popolare costretti con minacce a votare Mottola. In cambio, i consiglieri avrebbero chiesto denaro e la disponibilità a soddisfare gli interessi o i bisogni dei camorristi.