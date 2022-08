Sindaco di Como: «Migranti in Barbagia». Insorge la Sardegna

Il sindaco di Como ha acceso una polemica dopo aver affermato che «ci sono ampie zone deserte della Barbagia» che potrebbero ospitare i migranti in attesa che vengano rimpatriati: inevitabile lo scontro con la Sardegna.

Le parole del sindaco di Como che hanno scatenato la polemica

Il sindaco di Como Alessandro Rapinese, nel corso di un’intervista al giornale La provincia di Como, ha così dichiarato: «Se io fossi il legislatore, non consentirei la libera circolazione a chi non ha i documenti in regola, come nel caso del pachistano che ha violentato e ferito la donna nella cabina telefonica a Porta Torre. E, mentre si attende che vengano rimpatriati, ci sono ampie zone deserte della Barbagia che potrebbero ospitarli». Con queste affermazioni il primo cittadino ha scatenato una vera e propria polemica e gli abitanti della Sardegna e non solo si sono indispettiti.

Le risposte alle parole del sindaco

Sono molti infatti gli esponenti politici che si sono espressi sulle parole di Rapinese. Tra questi Pier Luigi Bersani, il quale ha scritto: «Sindaco di Como: i migranti in Barbagia. Ormai l’inflazione di stupidaggini è a tripla cifra». Anche il deputato di FdI Salvatore Diedda ha commentato l’accaduto: «Siamo sicuri che il sindaco di Como, tal Alessandro Rapinese, voglia prontamente scusarsi con tutti i barbaricini e tutti i sardi per l’infelice battuta sulle zone desertiche della stessa Barbagia in cui trasportare gli immigrati e siamo altrettanto sicuri che non si limiterà a parole ma lo voglia fare comprando degli spazi pubblicitari nella sua città e nei quotidiani lariani pubblicizzando la prossima edizione di ‘Autunno in Barbagia’».

Queste poi le parole di Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia: «La zona deserta è la sua testa, non la Barbagia». Non è stata esente da commenti nemmeno la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura: «Il clima elettorale sta offuscando la lucidità di giudizio di qualche personaggio in cerca d’autore. Il sindaco di Como sappia che in Barbagia, quando siamo stati chiamati a farlo, noi abbiamo accolto gli immigrati nel migliore dei modi. Con la nostra cultura di sempre, che è quella dell’aggiungi un posto a tavola. Se vuole c’è un posto anche per lui: avrà l’occasione di provare l’ospitalità della Sardegna. E anche l’orgoglio di un popolo che sa farsi rispettare».