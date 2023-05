Faedis, il sindaco cerca la sua first lady: passerella in piazza e giuria popolare, è polemica

Luca Balloch ha 49 anni compiuti proprio nelle ore scorse ed è il nuovo sindaco di Faedis, un comune della provincia di Udine con meno di 3 mila abitanti. Ingegnere di professione, è stato eletto primo cittadino durante le elezioni dello scorso aprile ed è il primo sindaco di centrodestra dopo oltre 40 anni. Ma il suo nome è salito agli onori delle cronaca per una polemica, causata da un evento da lui organizzato. Sabato 14 maggio, infatti, si terrà in piazza una manifestazione in cui sfileranno donne d’età compresa tra i 18 e i 65 anni che vorranno candidarsi a diventare la sua first lady ufficiale, per accompagnarlo agli eventi istituzionali. Con tanto di giuria popolare che sceglierà la vincitrice. E nella locandina dell’evento, il sindaco viene ritratto con mantello e stivali da supereroe, con in braccio una giovane donna.

Balloch nella bufera per il manifesto sessista

Ed è proprio sul manifesto che si sono concentrate le critiche. In tanti lo hanno definito sessista e le polemiche non sono mancate. E lui si difende: «Il manifesto è opera del più vulcanico dei miei amici. Non è la prima che mi combina, ma alla fine l’ho tenuto, perché, per quanto un po’ forzato, è fedele al senso dell’iniziativa. Semmai, a me fa sorridere: è goliardica e non certo maschilista». A raccontarlo è Repubblica, che spiega pure come abbia ricordato all’opposizione, che lo attacca, che tre dei suoi cinque assessori sono donne.

Il sindaco: «Volevo evitare al Comune l’imbarazzo di un primo cittadino single»

Poi ha proseguito: «Mi piace forzare il sistema, per fare largo a una visione più aperta. Prendiamo questa cosa della first lady: volevo evitare alla nostra amministrazione l’imbarazzo di un primo cittadino single. Che figura le faccio fare ad andare di qua e di là senza una compagna al mio fianco? La donna che sarà scelta domani rivestirà il ruolo di rappresentante femminile del Comune. Credo che sia una buona idea introdurre questa nuova figura. Dov’è scritto che deve essere per forza la moglie del regnante? Se avessero dato ai britannici la possibilità di scegliere, avrebbero preferito Diana a Camilla».