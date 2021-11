I Simpson, la trama degli episodi in onda stasera 13 novembre su Italia 1

Continua l’appuntamento del sabato con I Simpson, celebre serie animata giunta alla 32esima stagione. Stasera 13 novembre, alle 21,20 su Italia 1, andranno in onda, in prima visione, le ultime cinque puntate sulle disavventure di Homer e della sua buffa famiglia fra casa e lavoro. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

I Simpson, la trama delle puntate stasera 13 novembre 2021 su Italia 1

Al centro della trama, come sempre, la famiglia Simpson di Springfield con Homer, Marge e i figli Lisa, Bart e Maggie. Il primo si divide fra il lavoro nella fabbrica del signor Burns e il bar di Boe, dove beve birra in compagnia degli amici di sempre. Marge si occupa della casa e della piccola figlia Maggie, ancora in fasce, cercando di mettere pace fra gli altri due figli, il ribelle Bart e la studiosa Lisa. Vicino di casa è Ned Flanders, uomo di Chiesa e molto devoto a Dio, che si scontra spesso con Homer, il quale non perde occasione per prenderlo in giro.

Simpson: la svolta vegana di Burns e i problemi di salute di Homer

La prima puntata di oggi, Re degli hamburgher, inizia con un focus sul signor Burns. Il ricco proprietario della fabbrica di Springfield vuole essere amato da tutta la popolazione e per questo escogita un piano per risollevare la sua immagine. Inizia così a produrre hamburgher vegani, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO₂ nell’aria, apportando benefici ad abitanti e ambiente.

A seguire, spazio al 19esimo episodio della stagione, Panico sulle strade di Springfield. L’attenzione si concentra qui su Homer, il quale deve presentarsi allo studio del dottor Hibbert per il controllo medico annuale. Qui scopre di aver livelli molto bassi di testosterone, al quale urge un imminente rimedio. Tornato in strada vede la pubblicità di un pick-up per soli uomini e crede che possa rappresentare la soluzione.

Simpson: Carte di magia, spionaggio e una tequila speciale

Intorno alle 22,15 sarà poi il turno di È pace tra Marge e Lisa, ventesima puntata della stagione. L’intera famiglia Simpson si reca qui presso un negozio di magia e decide di farsi leggere i tarocchi. Si scopre così che Lisa, una volta terminato il liceo, entrerà in una profonda crisi esistenziale tanto da non voler più andare al college per ultimare la sua formazione.

Operazione G.R.A.M.P.A. è invece il titolo del penultimo episodio, che coinvolge principalmente Terrance e nonno Abe. Il primo è una spia dei servizi segreti inglesi, una delle migliori dell’MI5, ma nonostante i suoi sforzi non è mai riuscito a catturare la sua preda principale, Volpe Grigia. Dopo cinquant’anni di caccia, identifica il sospettato con nonno Abe, il padre di Homer.

L’ultimo episodio di oggi è anche l’atto finale della stagione, L’ultimo barista. La puntata prende avvio con Homer diretto verso la taverna di Boe. Ha con sé una tequila speciale che ha intenzione di scolarsi assieme ai suoi amici da bar. Per l’occasione, costringe anche il barista Boe a bere assieme a loro, ubriacandolo e portandolo a svelare tratti nascosti del suo passato.