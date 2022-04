I Simpson, arriva il primo personaggio sordo: parla la lingua dei segni

I Simpson hanno appena scritto una nuova pagina di storia. La celebre serie di animazione con Homer, Marge, Lisa, Bart e Maggie, che negli Usa è giunta alla 33esima stagione, ha accolto infatti il primo personaggio sordo. Si tratta di Monk Murphy, figlio di un sassofonista jazz, sordo sin dalla nascita. Si esprime tramite la lingua dei segni americana (ASL), per cui la produzione ha consultato due specialisti del linguaggio. «Non potrei essere più entusiasta», ha detto alla Cnn Al Jean, da sempre dietro le quinte della serie.

I Simpson, di cosa parla l’episodio e chi è il primo personaggio sordo

Il nuovo episodio de I Simpson, il numero 722 della storia, è andato in onda negli Stati Uniti domenica 10 aprile su Fox. Si intitola The sound of Bleeding Gums (letteralmente, Il suono di Gengive Sanguinanti), riferimento al sassofonista Bleeding Gums Murphy, idolo di Lisa deceduto nel corso della sesta stagione. La puntata vede al centro proprio Lisa che, improvvisamente, scopre che il suo ex musicista preferito ha un figlio di nome Monk, sordo dalla nascita, che necessita di un’operazione urgente. La giovane figlia di Homer e Marge se ne affeziona sin da subito e cerca con tutte le sue forze di aiutare il ragazzo.

La trama dell’episodio de I Simpson è opera di Loni Steele Sosthand, scrittrice entrata nel team della serie dal 2020, ed è in parte autobiografica. La showrunner infatti ha un fratello non udente ed è cresciuta in una famiglia che ha sempre fatto del jazz la colonna sonora della vita. «La condizione di mio fratello Eli mi ha reso la donna che sono oggi», ha detto Sosthand alla Cnn. «Non si tratta di una storia vicina solo al mio cuore, ma alla mia stessa identità». L’episodio segue così il successo di CODA – I segni del cuore, film premiato ai recenti Oscar come “Miglior Film”.

Il volto del nuovo personaggio e le tecniche di espressione

Interprete di Monk Murphy è John Autry II, attore sordo che ha già recitato in Glee e No Ordinary Family. «È incredibile, l’uguaglianza e la partecipazione cambiano la vita», ha detto in un’intervista a Variety. «Questa puntata può avere un grande impatto sulla nostra storia». Nel cast anche altri artisti non udenti tra cui lo stesso Eli, fratello di Loni, la comica Kathy Buckley e tre ragazzi di No Limits, organizzazione no-profit dedicata ai bambini sordi. Per quanto riguarda la realizzazione dell’episodio, Al Jean e la produzione de I Simpson hanno contattato due specialisti della ASL, ossia la lingua dei segni americana. I personaggi della serie infatti si caratterizzano per avere quattro dita, pertanto era necessario studiare un metodo che non mutasse il significato delle espressioni.

Al Jean è poi anche intervenuto sul fenomeno CODA – I segni del cuore. «L’idea per il nostro episodio è chiaramente antecedente al successo del film agli Oscar», ha detto a Variety. «Naturalmente ne siamo molto entusiasti ma è una pura coincidenza». Come ha confermato il produttore, l’episodio ha diversi temi in comune con il progetto cinematografico con Troy Kotsur. Tra questi la relazione tra due fratelli e i dilemmi familiari, oltre all’importanza della musica anche nel mondo dei non udenti.