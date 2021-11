I Simpson, i nuovi episodi stasera sabato 6 novembre su Italia 1

Homer, Marge e i loro figli Bart, Lisa e Maggie si prendono la prima serata di Italia 1. Stasera, sabato 6 novembre a partire dalle 21,20, andranno in onda cinque episodi della nuova stagione de I Simpson, la 32esima (anche se negli Usa sono la serie ha già raggiunto la 33esima). La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app di Mediaset Play e Infinity.

I Simpson, la trama degli episodi di stasera 6 novembre 2021 su Italia 1

L’asta di Flanders e un nuovo lavoro per Bart

Primo episodio di giornata sarà La regina del diario, il dodicesimo della stagione. Flanders, vicino di casa della famiglia Simpson, organizza una vendita di oggetti di cui vuole sbarazzarsi. Fra questi, Bart riconosce il diario della maestra Caprapall. Sfogliando le pagine e leggendo alcune righe, cade in un equivoco. Crede infatti che i numerosi complimento che costellano le righe si riferiscano proprio a lui. Stimolato dalla stima della docente, che ritiene possibile un suo ottimo percorso a scuola, inizia a ottenere incredibili risultati in tutte le materie. Quando decide però di iscriversi alla gara di ortografia della zona, Lisa, preoccupata che il fratello incappi in una figuraccia, gli mostra la verità: i commenti positivi riguardavano il gatto. Bart si scoraggia, ma Flanders riesce a trovare un escamotage per tirargli su il morale.

A seguire, nell’episodio Un rotolo per amico, Bart scopre l’esistenza di un esclusivo golf club nel centro di Springfield. Intenzionato ad arricchirsi grazie alle mance dei soci, solitamente uomini dalle tasche sempre gonfie, comincia a lavorare come caddy, ossia il portabastoni che accompagna il giocatore durante le partite. Dopo un inizio promettente, però, le cose iniziano a girare male.

Tutti i traumi di Homer, dal carcere all’infanzia difficile

La terza puntata, la quattordicesima della stagione, si intitola Un bifolco fra le stelle. Homer finisce in prigione e qui incontra Cletus, habitué delle carceri di Spiringfield. Sentendolo cantare, ne rimane affascinato tanto da decidere di diventare il suo manager personale. Seguirà poi Ma i pizza-bot sognano chitarre elettriche?, penultima puntata della serata. Homer è costretto ad affrontare un grave trauma adolescenziale che riemerge nel momento in cui Lisa e Bart partecipano a una festa nel locale che lui frequentava da piccolo. Qui Homer ha vissuto una delle giornate più brutte della sua vita, quando venne privato della sua personale band di robot.

Infine, spazio all’episodio Amanti grezzi. Mentre partecipa a un viaggio di istruzione con Lisa e Bart, Marge viene rapita assieme a Sarah Winchester da due criminali, ex complici di quest’ultima. Homer e i suoi figli dovranno così escogitare un piano per liberarla e farla tornare sana e salva a casa.