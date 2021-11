I Simpson, stasera su Italia 1: le anticipazioni sugli episodi dedicati al Natale

A Springfield il Natale arriva prima. Mediaset ha presentato così il nuovo appuntamento con I Simpson, la celebre serie animata di Fox. Homer, Marge e i loro tre figli tornano infatti su Italia 1, stasera 20 novembre alle 21,20, con cinque episodi dedicati alle feste natalizie. Fra questi, anche due puntate della 32esima stagione in prima tv. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Leggi anche: Simpson, il primo storico fidanzato di Smiters

I Simpson, la trama delle puntate stasera 20 novembre 2021 su Italia 1

In prima tv un nuovo film a Springfield e gli errori di Homer

L’appuntamento di stasera comincerà con due puntate inedite della 32esima stagione, l’ultima finora trasmessa in Italia. Il primo episodio, Sogno di un Natale di mezza estate, il decimo della 32esima stagione, vede Mary impiegata in una casa di produzione televisiva. Desiderosa di una promozione per aumentare lo stipendio e incrementare il proprio prestigio, si ritroverà immischiata nelle riprese di un film di Natale girato a Springfield, caratterizzato da diversi intoppi.

A seguire, in prima tv anche il sedicesimo episodio della 32esima stagione, Natale di redenzione. La puntata ha inizio con Marge intenta a raccontare sul divano una storia di Natale che coinvolge lei e suo marito Homer. Sei anni prima, infatti, il capofamiglia di casa Simpson ne aveva combinata un’altra delle sue e per questo era stato cacciato dalla moglie.

I ladri del Natale, il Black Friday di Marge e la crisi di Krusty

Terminati i due episodi in prima tv, la serata farà un salto a ritroso per trasmettere altre tre puntate a tema natalizio. La prima è Bobby fa freddo fuori, decimo episodio della 31esima stagione. A cinque settimane dal Natale, iniziano i preparativi per le compere dei regali. Lenny ne ordina uno per sé online, ma qualcuno lo deruba non appena il pacco giunge a casa. Quest’ultimo prova a catturare il colpevole, ma ne rimane vittima riuscendo a scrivere solo le lettere SB con il suo sangue. Homer si ritroverà coinvolto.

L’episodio successivo porterà le lancette dell’orologio indietro di un’altra stagione. Andrà in onda infatti È la trentesima stagione, decimo episodio della suddetta tornata. La trama ha inizio con Marge che, sconsolata per non essere riuscita ad acquistare nulla durante il Black Friday, escogita un metodo per salvare in qualche modo il Natale. Homer, Bart e Lisa cercano così di sorprenderla con un viaggio in un resort della Florida.

Infine, ultima puntata della serata sarà Merry Krustmas, decimo episodio della 28esima stagione. Il reverendo Lovejoy e Krusty il Clown sprofondano in una terribile crisi esistenziale. Il primo perde fedeli di domenica in domenica e viene esortato a incrementare il gregge convertendo alcune pecorelle smarrite di Springfield. D’altro canto Krusty, ebreo, scopre di non essere un buon padre per la sua piccola Sophie, cristiana, che trascorre con lui le feste di Natale ogni anno.