I Simpson rinnovano fino al 2025: record di oltre 800 puntate

La casa di produzione Fox ha rinnovato il contratto con la famiglia di Springfield: I Simpson non andranno via. Ecco tutti i dettagli della nuova collaborazione, che porterà il cartone a superare il record delle 800 puntate.

I Simpson hanno rinnovato il contratto con la Fox fino al 2025

Per i fan che avevano il timore che i Simpson potessero andare via, finalmente è arrivata la notizia positiva. Il contratto con la Fox è stato rinnovato fino al 2025, dunque ci saranno nuove puntate in onda. Con questo nuovo contratto, i Simpson raggiungeranno la soglia delle 800 puntate, superando ogni classifica. «Ottocento episodi! Nemmeno i Simpson avrebbero potuto prevederlo!» ha affermato a Entertainment Weekly il produttore esecutivo Matt Selman. Infatti le stagioni 35 e 36 faranno superare le 800 puntate al famoso cartone animato americano.

I record dei Simpson: ecco quali sono

I Simpson sono famosi per aver raggiunto numerosi record nel corso degli anni, rappresentando senza dubbio una delle serie animate più seguite e amate del piccolo schermo. Con questo nuovo contratto si raggiunge un numero di puntate che non può essere superato da nessun rivale. Senza poi scordare i 35 Emmy Awards vinti e i 530 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, quando è stato creato il film The Simpsons Movie del 2007 trasmesso al cinema.

Tutti i personaggi creati dalla fantasia di Matt Groening nel 1987 continuano ad essere molto amati dai telespettatori, che raggiungono la fascia di età compresa tra i 18 e i 49 anni. Inoltre i dati sono rimasti i medesimi, nonostante la Fox sia stata acquistata dalla Disney, dove appunto verranno trasmessi i nuovi episodi tramite la piattaforma Disney+.