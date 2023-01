Simonetta Columbu: film e vita privata dell’attrice di Che Dio ci Aiuti  

Nata il 28 agosto del 1993 a Cagliari, Simonetta Columbu è figlia del regista sardo Giuseppe Columbu, autore tra gli altri dei lungometraggi Arcipelaghi e Su Re. DIvenuta nota al pubblico per la sua interpretazione di Ginevra nella serie tv Rai Che Dio ci aiuti, vediamo in quali film ha recitato e cosa si sa della sua vita privata.

Simonetta Columbu: film e carriera

Subito dopo il diploma, Simonetta ha iniziato a studiare recitazione al Duse International di De Sapio e Vinci, frequentando poi un laboratorio di regia al Filmidee Summer School. Da giovanissima ha trascorso un soggiorno a Londra per studiare presso la Callan School e successivamente si è trasferita a Roma. Tra le attrici più apprezzate della nuova generazione, con un carattere tenace e forte che accompagna la sua passione per la recitazione, dopo aver interpretato lungometraggi come Su re diretto da suo padre è approdata al cinema con il film Io sono tempesta di Daniele Lucchetti accanto a Marco Giallini ed Elio Germano.

Ma il grande successo di pubblico arriva con la fiction di Rai Uno Che Dio ci aiuti dove interpreta la protagonista Ginevra, una novizia tormentata e piena di ripensamenti che decide di lasciare gli abiti da suora.

La vita privata

Fin da piccola, Simonetta ha respirato l’arte – i nonni erano scrittori e il papà è un regista ma anche un bravo pittore. Una figura che gli ha insegnato tanto e che ha sempre incoraggiato il suo sogno di diventare un’attrice. La recitazione è il suo grande amore ma non il suo unico interesse, Simonetta adora leggere ed è appassionata di fotografia e di cinema. Pratica molti sport: danza, kick-boxing, surf, skateboard ed equitazione.

Molto riservata circa la sua vita privata, l’attrice, non nasconde il suo desiderio di diventare mamma ma solo quando avrà trovato il compagno ideale.