Simone Sperduti, il poliziotto che l’ha investito era positivo ad alcol e droga

È accusato di omicidio stradale un poliziotto di Roma. Stando alle indagini, avrebbe causato un incidente in cui ha perso la vita un ragazzo di soli 19 anni, Simone Sperduti. A una prima ricostruzione, il ragazzo stava andando al lavoro in motorino quando è avvenuto lo scontro. Ora i test hanno evidenziato che il poliziotto ferroviario 46enne era positivo all’alcol e alla droga al momento dell’incidente.

Simone Sperduti, cosa gli è successo

Simone Sperduti è deceduto a soli 19 anni alle 4 del mattino dello scorso 24 agosto. Il ragazzo lavorava come magazziniere e stava andando al lavoro, quando è avvenuto lo scontro in auto. Alla guida c’era il poliziotto ora oggetto di test per riscontrare la presenza di alcol e droghe nel sangue. La Opel del poliziotto si è scontrata contro lo scooter del ragazzo all’altezza del raccordo, in direzione Roma Sud.

Per il momento, il 46enne è stato sospeso dal servizio, arrestato e portato al carcere di Regina Coeli. A indagare sono gli agenti del V gruppo Prenestino. Gli agenti hanno provveduto anche al sequestro dei mezzi coinvolti.

Chi era Simone Sperduti

Figlio di un vigile del fuoco, Simone era amato dai suoi amici per il suo carattere solare. «(…) un pezzo di pane, un ragazzo sempre allegro, disponibile. Martedì sera era uscito con gli amici, avevano scritto anche a me, non ho risposto perché avevo da lavorare» ha raccontato un amico ai cronisti. La famiglia era in vacanza a Cervia e si è precipitata all’ospedale di Tor Vergata una volta appresa la notizia. «C’eravamo visti alcuni giorni fa amava la Roma. Giocava a calcetto e in passato aveva fatto anche nuoto. Era una persona buona» spiega una ex compagna di classe tra le lacrime.

Non è il primo caso che avviene in quel tratto di strada. Solo lo scorso 18 agosto un 38enne – Fabrizio Veneziale – ha perso la vita mentre percorreva la stessa strada con il suo scooter. L’uomo è stato travolto da un’auto che era passata con il rosso.