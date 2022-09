Gli “anti-diritti” Pillon e Adinolfi fuori dal parlamento

Non un grande risveglio per i diritti civili in Italia. Con la vittoria della destra alle elezioni politiche 2022 le minoranze si preparano a un periodo buio, considerando che al governo ci andranno quelli che sbraitano contro Peppa Pig per un episodio con due mamme sulla Rai e che considerano illegali le coppie gay (due posizioni sostenute dalla stessa persona, il responsabile cultura di Fratelli d’Italia Federico Mollicone). C’è però un raggio di sole anche per chi ha paura di essere discriminato più di prima. La buona notizia è che i candidati più omofobi tra quelli in lizza sono rimasti fuori dal parlamento.

Non scatta il seggio per il leghista Pillon

Partiamo dall’esclusione più eclatante: Simone Pillon, il leader del Family day, ha sofferto i brutti risultati della Lega in tutta Italia e così non è riuscito a confermare il suo seggio alla Camera. Era in seconda posizione nel plurinominale dell’Umbria: non ce l’ha fatta. Sua magra consolazione: anche la rivale dem Monica Cirinnà, protettrice dei diritti, è rimasta al palo, dopo aver perso una sfida proibitiva per il Senato a Roma e in cui partiva sfavorita contro la destra (tanto che all’inizio si era rifiutata di correre, salvo poi ripensarci).

Buongiorno!

Il centrodestra ha vinto e questa è una gran notizia.

Il mio seggio non è scattato ma io non mi arrendo.

Resto a disposizione della Lega e del centrodestra e continuerò a difendere la vita, la famiglia e i valori cristiani dove e come Dio vorrà.

Avanti con coraggio! pic.twitter.com/Dj4xO1RgtD — Simone Pillon (@SimoPillon) September 26, 2022

Pillon sui social ha provato a nascondere la delusione: «Il centrodestra ha vinto e questa è una gran notizia. Il mio seggio non è scattato ma io non mi arrendo. Resto a disposizione della Lega e del centrodestra e continuerò a difendere la vita, la famiglia e i valori cristiani dove e come Dio vorrà. Avanti con coraggio!».

Adinolfi è riuscito a fare persino peggio del 2018

Ben più disastroso l’esito per Mario Adinolfi e per le sue fissazioni contro l’ideologia gender, anche se, quantomeno, lui è abituato alle brutte figure elettorali. Alternativa per l’Italia, che ha visto il leader del Popolo della Famiglia unirsi a Simone Di Stefano, l’ex CasaPound, ha raccolto appena 38.683 voti in Senato, con lo 0,2 per cento del totale, e 16.321 voti alla Camera, con lo 0,1. Una disfatta, se si pensa che almeno nel 2018 il Popolo della Famiglia incassò 219.633 voti alla Camera (0,67 per cento) e 211.759 al Senato (0,7). Ora è andata persino peggio. In questo caso Adinolfi ha commentato: «A chi profetizzava “zero voti” rispondiamo ringraziando decine di migliaia di italiani che ci hanno scelto tra tutti. Avevamo spiegato che le forze dell’alternativa dovevano unirsi, se ci avessero ascoltato ora festeggeremmo l’ingresso in parlamento. Il nostro percorso continua». Fuori dalle Aule però. E per qualcuno è un (piccolo) sospiro di sollievo.