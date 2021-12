Simone Pavan donerà il midollo al figlio di 6 anni malato di leucemia

Ha lasciato la carriera da allenatore a metà 2020, dopo aver scoperto la grave malattia del figlio. Ora, Simone Pavan, si prepara a una nuova fase di questa lunga battaglia al fianco del piccolo Leonardo. L’ex allenatore della Vis Pesaro ha deciso di donare il midollo al proprio bambino. Un’operazione che potrebbe aiutare Leonardo, 6 anni da compiere il prossimo 21 gennaio e una vita difficile, con quel male, la leucemia, che sta combattendo ormai da oltre un anno. La loro storia parte a giugno del 2020 e dall’ospedale Gaslini, una vera eccellenza per la cura delle leucemie. Il prossimo passo sarà l’intervento e poi bisognerà aspettare per vedere come reagirà il piccolo.

Simone Pavan donerà il midollo al figlio

«Per quanto mi riguarda non ho avuto alcun dubbio». Simone Pavan, ex allenatore della Vis Pesaro ma anche ex calciatore di Atalanta, Sampdoria, Venezia, Modena e Livorno, non ha mostrato alcun dubbio nella scelta. Il piccolo Leonardo, di quasi 6 anni, ha bisogno di ogni aiuto possibile e lui, suo padre, non poteva che essere al suo fianco. «Abbiamo scoperto la malattia di nostro figlio a giugno del 2020, poco dopo il lockdown. È stata una mazzata, ma ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo iniziato a combattere», ha dichiarato. E ora l’intervento: «La chemioterapia è stata devastante, Leonardo ha bisogno di me e mi sono messo in gioco senza neppure pensarci. Se posso fare qualcosa per aiutarlo, io ci sono e poi bisognerà sperare che tutto vada bene, che non ci sia una crisi di rigetto. Incrociamo le dita. Continueremo a combattere fino a quando sarà necessario».

Simone Pavan: le carriere da calciatore e da allenatore

Simone Pavan ha lasciato, si spera solo momentaneamente, il mondo del calcio. Una scelta, quella dell’ex allenatore della Vis Pesaro, che pesa ma sulla quale non ha dubbi: «Come farei in una situazione simile a buttarmi anima e corpo nella mia professione? Ho rifiutato due proposte, non sarebbe stato onesto perché in questo momento penso solo a lui». Simone Pavan è nato nel 1974 e la sua carriera nel calcio è partita delle giovanili dell’Atalanta. Con il club nerazzurro ha debuttato tra i professionisti, collezionando quasi cinquanta presenze prima di passare al Venezia. Da lì, Modena, Sampdoria e Livorno, con tante gare giocate in Serie A. Per lui anche 3 presenze in nazionale Under 21 a metà anni ’90. Il ritiro dal calcio giocato è arrivato nel 2012 e così ha avuto inizio la carriera in panchina, con gli Allievi nazionali di Portogruaro e Modena, poi la Primavera sempre coi gialloblù e infine la prima squadra, allenata in B. L’ultima esperienza è stata alla Vis Pesaro in C.