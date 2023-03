Simone Montedoro: età, moglie, figli, tumore e carriera dell’attore

Simone Montedoro è un attore italiano, famoso per aver recitato in fiction come Don Matteo. Ha iniziato a lavorare in televisione negli anni ’90 e ora partecipa a grandi trasmissioni di successo della Rai.

Simone Montedoro: la carriera

L’attore nasce a Roma il 28 luglio 1973. Dopo aver frequentato dei laboratori teatrali tenuti da Francesca De Sapio, Michael Margotta e Duccio Camerini, inizia la sua carriera come attore di fotoromanzi. Tra il 1998 e il 1999 inizia a recitare anche a teatro nelle piece No Exit e A chi toccherà stasera, dirette da Massimiliano D’Epiro.

Nel 2002 recita nello spettacolo Sopra, diretto dal suo maestro Duccio Camerini, con cui lavora anche tra il 2004 e il 2006 in Scoppio d’amore e guerra, con Rocco Papaleo e Lucrezia Lante della Rovere. Approda poi in tv e tra i suoi primi lavori televisivi ci sono il film Il centravanti è stato assassinato verso sera di Pepe Carvalho: La serie (1999) e la miniserie tv L’avvocato Porta – Le nuove storie (2000), entrambi diretti da Franco Giraldi.

Montedoro ha poi partecipato ad alcuni episodi di varie serie tv come Distretto di Polizia 2 e 6 (2001-2006), Un medico in famiglia 3 (2003) e Medicina generale (2006). Durante le riprese della miniserie Ho sposato uno sbirro nel 2008, Montedoro è scelto dalla Lux Vide come nuovo capitano dei Carabinieri nella fiction Rai Don Matteo, ruolo che nelle cinque serie precedenti aveva interpretato Flavio Insinna.

Nel 2001 compare nel video musicale della canzone «Junto A Ella», versione spagnola di Insieme a Lei, di Gigi D’Alessio. Partecipa inoltre a Ballando con le stelle nel 2017. Le sue ultime apparizioni sono come concorrente alla seconda edizione de Il cantante mascherato, in cui ha indossato la maschera dell’orsetto, e nel 2021 a Tale e quale show.

Simone Montedoro: moglie, figli e tumore

Della vita privata di Montedoro non si sa molto. Dopo un flirt con la collega Manuela Arcuri, nel 2013 l’attore ha incontrato la sua attuale compagna, Lara Carnevale, un‘atleta professionista di atletica leggera. Nel 2014 la coppia ha avuto un figlio di nome Matteo e ora vivono tutti e tre a Ibiza. Nel 2004, l’attore ha combattuto una dura battaglia contro un tumore maligno molto raro, il Linfoma di Hodgkin. Questa malattia, che colpisce circa 4 persone ogni 100.000 abitanti tra i 15 e i 35 anni, è particolarmente aggressiva perché attacca il sistema linfatico.