Chi è Simone Marchetti ospite stasera a Le Iene: età, carriera, vita privata del direttore di Vanity Fair Italia

Volto di punta nel panorama dell’informazione del settore moda, Simone Marchetti è il direttore di Vanity Fair Italia: giornalista esperto di stile, vediamo chi è e quali sono state le esperienze più significative della sua carriera.

Chi è Simone Marchetti: età e carriera del direttore a Vanity Fair Italia

Nato a Seregno (Lombardia) il 24 ottobre 1973, Simone Marchetti (48 anni) ha mosso i primi passi nel mondo dell’editoria presso alcune agenzie di comunicazione per poi scrivere, grazie al sostegno del direttore di Style Magazine Italia Alessandro Calascibetta, il suo primo articolo per la rivista Uomo. L’ingresso effettivo nel mondo dell’editoria di moda è avvenuto con Donna Moderna, dove, sotto la direzione di Patrizia Avoledo e Cipriana Dall’Orto, si è occupato di scrivere le didascalie per i servizi fotografici.

Poi l’approdo a Velvet, nel 2006, presso cui ha iniziato ad interessarsi ai fashion blogger e a tutto ciò che ruota intorno al mondo digitale, e il lancio, nel 2009, di D di Repubblica. Successivamente è diventato firma di moda del quotidiano di Via Colombo per cui, per 12 anni, ha ricoperto il ruolo di fashion editor. Così ha definito il suo lavoro da giornalista: “Una sorta di grande network che ha l’obiettivo di raccontare quanto la moda non sia soltanto vestiti ma un settore di eccellenza, di artigianalità, di mestieri, di cultura e un contenitore di significati che ha molto da dire su di noi e sulla nostra storia”.

Nel 2018 è diventato giudice di Mix&Match – Il guardaroba delle meraviglie, trasmissione condotta da Ludovica Commello su Sky Uno, fino a quando a fine anno ha ottenuto l’incarico di direttore a Vanity Fair Italia.

Simone Marchetti a Vanity Fair Italia

Marchetti ha preso effettivamente in mano la direzione della rivista nei primi mesi del 2019 apportando notevoli cambiamenti, sia a livello estetico e contenutistico. Convinto che la rivoluzione editoriale sia una sorta di conditio sine qua non per conquistare il lettore, ha strutturato il settimanale a mo’ di network organico in cui il mondo editoriale tradizionale e quello digitale comunicano e non si escludono.

Simone Marchetti: vita privata

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, il giornalista è sempre apparso molto riservato né dai social ha mai fatto emergere particolari riferimenti alla sua situazione attuale. Non è dunque noto se al momento sia impegnato o single.