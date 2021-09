Italia-Slovenia: Simone Giannelli, carriera e vita privata del capitano della nazionale di Volley

Venticinque anni compiuti il 9 agosto, Simone Giannelli è il capitano della nazionale italiana di volley maschile che stasera 19 settembre affronta a Katowice la Slovenia di Alberto Giuliani per la finale degli Europei dopo aver battuto per 3 set a 1 la Serbia. Giannelli ha preso la fascia di Ivan Zaytsev, capitano azzurro nelle ultime stagioni ma assente dagli Europei per un problema al ginocchio. Già tre anni fa Giannelli era diventato capitano della Trentino Volley società in cui è cresciuto e che lascerà nella stagione 2021-2022 per andare alla Sir Safety Perugia.

Chi è Simone Giannelli: gli inizi nelle giovanili della Südtirol e l’arrivo alla Trentino Volley

Il bolzanino Simone Giannelli dopo aver giocato da bambino a tennis (il padre è istruttore) e a calcio, si è avvicinato alla pallavolo seguendo la sorella più grande, Martina, che militava in serie C. Dopo un periodo nelle giovanili del Südtirol, nel 2010 Giannelli è approdato alla Trentino Volley, club nel quale sempre a livello giovanile ha giocato fino al 2014. Nei sette anni passati a Trento da alzatore Simone Giannelli ha vinto due scudetti, nella stagione 2012-2013 e 2014-2015, un Mondiale per Club nel 2018 e nella stagione 2018-2019 ha vinto la Cev Cup.

Chi è Simone Giannelli: l’argento con la nazionale di volley alle olimpiadi di Rio de Janeiro

Dopo aver fatto parte delle nazionali Under-19 e Under-20, ne 2015 è convocato nella nazionale maggiore con cui ha vinto la medaglia d’argento alla Coppa del Mondo e quella di bronzo al campionato europeo, mentre un anno, nel 2016, ottiene l’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, seguito da un altro argento alla Grand Champions Cup 2017. Semore con

Simone Giannelli è considerato uno dei migliori palleggiatori al mondo

Gianna, come lo chiamano i compagni, nel 2015 è stato eletto MVP della Superlega oltre che Miglior Under-23, quest’ultimo è un riconoscimento che ha conquistato anche nel 2016 e nel 2017. È stato eletto Miglior Palleggiatore degli Europei 2015, della Champions League 2016, della World League 2016, del Mondiale per Club 2016, della Grand Champions Cup 2017 e del Mondiale per Club 2018. È considerato uno dei migliori palleggiatori al mondo insieme con l’argentino Luciano De Cecco e col brasiliano Bruno de Rezende “Bruninho”.

Simone Giannelli: la fidanzata Selly e la vita a Trento

Da cinque anni il campione bolzanino è fidanzato con la trentina Selly Montibeller che studia Lingue e mediazione linguistica e che è stata una campionessa provinciale di salto in alto. Selly nel 2014 è diventata Miss Linea Sprint Lona Lases, nel 2015 è stata eletta Miss Sport Lotto Trentino Alto Adige. Nel 2017 ha conquistato la fascia Miss Bellezza Rocchetta. I due vivono insieme nel centro di Trento.