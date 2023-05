Simone Fumagalli morto a 19 anni: la sua auto era finita sotto al cancello di un’abitazione

È morto a soli 19 anni Simone Fumagalli, vittima di un incidente mentre era in auto. Il 19enne stava tornando a casa quando ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un cancello. Simone Fumagalli viveva a Casatenovo dove, dopo le superiori, voleva lavorare come giardiniere.

Chi era Simone Fumagalli, morto a 19 anni

Simone Fumagalli ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 28 maggio all’ospedale Circolo di Varese dopo poco tempo che era stato ricoverato. Il 19enne si era schiantato con la sua auto nella notte tra venerdì e sabato contro una cancellata in ferro a Casatenovo, nella provincia di Lecco, dove viveva. Quando sono stati allertati i sanitari del 118 le sue condizioni erano già gravissime e non ha mai ripreso conoscenza. I familiari di Fumagalli hanno acconsentito alla donazione dei suoi organi. Simone avrebbe compiuto 20 anni il prossimo luglio e una volta terminati gli studi aveva iniziato a lavorare come giardiniere, continuando a portare avanti la sua passione per la pesca.

La dinamica dell’incidente fatale

Stava tornando a casa quando, per motivi ancora sconosciuti, ha perso il controllo della sua auto. Il ragazzo si trovava in via Don Gnocchi a Casatenovo e ad un certo punto, con la sua Fiat Punto bianca, si è schiantato contro il cancello di un’abitazione. Sul posto sono arrivati i sanitari di Areu che hanno provveduto a stabilizzarlo e intubarlo. Il 19enne aveva perso conoscenza e non respirava più. Con l’elisoccorso decollato da Como è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Circolo di Varese dove è stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva per un grave trauma cranico. Simone non avrebbe più ripreso conoscenza ed ha perso la vita domenica pomeriggio. Sul luogo della tragedia sono stati allertati anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e i vigili del fuoco del distaccamento Volontario di Merate, infatti dopo l’impatto il veicolo aveva iniziato a perdere una scia di carburante che avrebbe potuto far scoppiare un incendio pericoloso.