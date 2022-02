Simone di Pasquale, chi è il coreografo del “Cantante Mascherato”: età, fidanzata, carriera, “Ballando con le stelle”

Ballerino e insegnante conosciuto soprattutto per aver fatto parte per anni del cast di Ballando con le stelle, Simone di Pasquale sta attualmente curando le coreografie delle maschere in sfida al Cantante Mascherato, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai Uno da venerdì 11 febbraio 2022: vediamo chi è, da cosa è stata caratterizzata la sua carriera e che dettagli si conoscono della sua vita privata.

Simone Di Pasquale chi è il coreografo del “Cantante Mascherato”? Età, carriera e vittoria a “Ballando con le Stelle”

Nato nel 1978 (attualmente ha 43 anni) e appassionato di danza fin da piccolo tanto da aver iniziato a gareggiare all’età di 10 anni, dal 1998 al 2008 ha partecipato a numerose competizioni nazionali e internazionali in coppia con la ballerina Natalia Titova. Tra le loro vittorie meritano una menzione il quinto posto al concorso World Master di Innsbruck, il terzo posto al concorso Rising Stars di Blackpool e il primo posto al concorso Rising Stars UK.

Il suo volto è principalmente legato alla partecipazione, come maestro, a Ballando con le stelle, programma che ha anche vinto nel 2005 in coppia con Hoara Borselli. Presente nella trasmissione quasi tutti gli anni fino al 2021, anno in cui ha annunciato di volerla abbandonare, nei mesi di assenza del format ha partecipato ad altri programmi televisivi (Il treno dei desideri, Miss Italia, Miss Italia nel mondo) e a diversi musical in tour per l’Italia (La febbre del sabato sera e Hairspray – Grasso è Bello, entrambi diretti da Massimo Romeo Piparo). Nel 2000 ha anche aperto una scuola di danza e una società di organizzazione di eventi a Roma.

Nel luglio 2013 ha poi presentato la Finale dei campionati europei di tango presso il Capitol Club di Roma e l’anno successivo ha partecipato, con Milly Carlucci ed altri ballerini di Ballando con le Stelle, al tour canadese Balla con Milly.

Simone Di Pasquale, chi è la fidanzata?

Dal 1998 al 2005 Simone Di Pasquale è stato legato sentimentalmente a Natalia Titova. Attualmente invece è fidanzato con Maria, una donna lontana dal mondo dello spettacolo e di cui si hanno pochissime informazioni se non le poche rese note dallo stesso ballerino in un’intervista al settimanale DiPiù.

Costui ha infatti raccontato che i due si conoscevano da quattordici anni ma che solo negli ultimi tempi hanno intrapreso una storia d’amore. “Vedremo se con lei riuscirò a realizzare uno dei più grandi sogni della mia vita, mettere su famiglia“, aveva confessato lui.