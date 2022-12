Simone Colombari: moglie, figli e film dell’attore fiorentino

Simone Colombari è un attore italiano nato a Firenze il 6 Aprile 1961. Giovanissimo, si dedica al teatro frequentando la Bottega Teatrale di Firenze diretta da Vittorio Gassman. Il palcoscenico lo impegnerà esclusivamente fino al 2000, in seguito si alternerà fra teatro, cinema, televisione e radio. Vediamo chi è, cosa si sa della moglie e dei figli e quali sono i suoi film più famosi.

Chi è Simone Colombari

Il suo primo lavoro è con Vittorio Gassman nello spettacolo Non Essere. Questo debutto segna l’inizio della sua carriera artistica, che si alterna tra esperienze teatrali comiche, come La Baita degli Spettri con Lillo e Greg, e drammatiche, come Tre Sorelle di Cechov, Come tu mi vuoi di Pirandello e Piccoli Crimini Coniugali di Schmitt. Diversi anche i musical in cui ha avuto una parte, da Sister Act al Teatro Nazionale di Milano fino a Grease al Teatro Sistina di Roma, dove lavorerà per molti anni con la compagnia Attori e Tecnici del teatro Vittoria.

In radio interpreta personaggi in molti programmi radiofonici per affermarsi successivamente come attore di successo in molte delle serie televisive più note degli ultimi anni: Il bosco, I misteri di Laura, Le tre rose di Eva, Baciato dal sole, Matrimoni e altre follie, I delitti del BarLume, C’era una volta Studio Uno, Sacrificio d’amore, Premonizioni, Be Happy Rai 3, Come quando fuori piove, Io sono Mia, Non mentire, e tante altre.Nella vita privata è sposato ed ha due figlie di nome Chiara e Carolina.

La carriera nel cinema

Alla carriera televisiva, Simone Colombari ne affianca una cinematografica di tutto rispetto. Tante le pellicole interpretate sul grande schermo: Astolfo, Gli idoli delle donne, Io sono Babbo Natale, D.N.A. – Decisamente non adatti, Hotel Gagarin, Tutto molto bello, Un amore di strega, Bakhita, Caravaggio, Hotel Meina, Rosso come il cielo, Dentro la città, Ultimo stadio.