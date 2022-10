Simone Borin morto a 46 anni: era il padre di Matilda, uccisa nel 2005

È morto ieri mattina, giovedì 27 ottobre, a soli 46 anni a causa di una broncopolmonite Simone Borin, il papà della piccola Matilda uccisa a 22 mesi nel 2005 a Roasio. L’uomo era ricoverato nell’ospedale cittadino a seguito del peggiorare delle sue condizioni. Lo scorso 30 gennaio, a pochi giorni dall’udienza in cassazione di Cangialosi, Borin aveva ‘perso la testa’. «Avete tutti ucciso mia figlia, lo Stato non mi ha dato giustizia, per la mia bambina nessuno pagherà», aveva detto Borin.

Morto Simone Borin a 46 anni

È morto Simone Borin a soli 46 anni per una grave broncopolmonite. L’uomo si trovava ricoverato nell’ospedale cittadino, a seguito del peggiorare delle sue condizioni. Era il papà della piccola Matilda, la bimba di 22 mesi che fu uccisa nel 2005 in una villetta a Roasio, in provincia di Vercelli, durante una vacanza insieme alla mamma e al compagno. Di recente la giustizia si era arresa di fronte all’impossibilità di individuare un responsabile per il delitto. Simone Borin era anche titolare di un’azienda di pompe funebri a Busto Arsizio.

Il processo sul caso di Matilda Borin

La piccola Matilda fu uccisa nel 2005 in una villetta a Roasio, in provincia di Vercelli, dove era in vacanza insieme alla mamma e al compagno. Le circostanze dell’omicidio non furono mai chiarite. Al momento del decesso nella casa c’erano solo la mamma della piccola e il suo compagno. La prima venne arrestata e processata, ma poi sempre assolta in tutti i gradi di giudizio.

Allo stesso modo, dopo essere stato indagato a piede libero, anche il compagno della donna, Antonino Cangialosi, è stato mandato a processo e assolto. Secondo l’autopsia, qualcuno aveva dato un violentissimo calcio alla schiena che aveva schiacciato fegato e rene alla piccola. Dopo 16 udienze, alla fine il caso è rimasto impunito. Il 5 febbraio la Suprema Corte chiuse la vicenda della piccola senza individuare un colpevole.

Secondo quanto riporta la stampa locale, lo scorso 30 gennaio, a pochi giorni dall’udienza in cassazione di Cangialosi, Borin perse la testa. Fermato per un controllo dai vigili urbani iniziò a inveire in nome di Matilda. «Avete tutti ucciso mia figlia, lo Stato non mi ha dato giustizia, per la mia bambina nessuno pagherà», riporta la Prealpina.