Simone aiuta gli alluvionati in sedie a rotelle: «Tutti uguali nel bisogno»

Una foto scattata di spalle, a sua insaputa, mentre era sulla sua sedia a rotelle occupato a spalare fango in Emilia Romagna è diventata virale: questo è il ritratto dell’ex atleta Simone Baldini che ha dichiarato: «Non credo di aver fatto nulla di speciale».

La foto e il gesto di Simone Baldini

«Non ho fatto nulla di speciale. Ero lì, insieme a tante altre persone per dare il mio contributo ma spero che il mio gesto sia uno stimolo per tante altre persone». Queste sono le parole con le quali Simone Baldini, 42enne ex atleta paralimpico, ha commentato la foto che lo ritrae sporco di fango a spalare la strada in Emilia Romagna sulla sua sedia a rotelle. L’immagine è diventata subito virale online e sui social. La foto risale a domenica scorsa quando Simone Baldini si è presentato con un gruppo di amici da Pesaro a Forlì per aiutare gli alluvionati ed è stato immortalato in strada. Una foto scattata di spalle, a sua insaputa, mentre era occupato a lavorare con pala in mano e con lo zaino in spalla coperto di fango come la sua sedia a rotelle.

Le parole dell’ex atleta

«Questa cosa di dare un contributo l’avevo dentro. Mio padre era vigile del fuoco. Lui ha lavorato nelle più grandi calamità naturali, dall’Irpinia in poi. Sono cresciuto con le sue storie» ha detto Simone al Corriere Adriatico, spiegando: «Nel momento del bisogno siamo tutti uguali, sia sulla carrozzina che sulle gambe buone». «Non credo di aver fatto nulla di speciale, non mi sento un eroe. Ma se quell’immagine può essere di stimolo e spronare tanti altri a fare i volontari, e se può contribuire, almeno in minima parte, a risollevare il morale delle migliaia di persone colpite dall’alluvione, allora ben venga» ha aggiunto Simone al giornale Resto del Carlino. «Nella mia vita non mi sono mai fermato, nemmeno dopo la malattia che mi ha fatto perdere quasi completamente l’uso delle gambe», ha concluso.