Simona Ventura: età, compagno e figlia adottiva della conduttrice

Conduttrice televisiva, showgirl e attrice, Simona Ventura è uno dei volti più noti del piccolo schermo italiano: vediamo qual è la sua età, chi è il suo attuale compagno e chi è sua figlia adottiva di cui è madre dal 2014.

Simona Ventura: età

Nata nel 1965 (ha quindi 56 anni), da decenni è al timone di numerose trasmissioni Rai, Mediaset e Sky. Le sue prime apparizioni in tv risalgono alla metà degli anni Ottanta in qualità di concorrente di alcuni famosi quiz e giochi televisivi, dopo i quali esordì ufficialmente come valletta nel 1988. Tra i programmi più noti che ha condotto vi sono Quelli che il calcio (per dieci stagioni), il Festival di Sanremo 2004, L’Isola dei Famosi (per otto stagioni prima di prendervi parte lei stessa), Selfie – Le cose cambiano e Temptation Island Vip. Dal 23 marzo 2022 conduce invece Ultima fermata su Canale Cinque.

Simona Ventura: il compagno e la malattia

Dopo dieci anni di matrimonio con Stefano Bettarini (da cui ha avuto due figli) e una relazione con Gerò Carraro, Simona Ventura si è legata al giornalista Giovanni Terzi. Nota firma de Il Giornale e ospite in numerosi contenitori televisivi Rai, è stato anche assessore al Commercio, moda, design ed eventi del Comune di Milano all’epoca della giunta guidata da Letizia Moratti.

Giovanni e Simona sono insieme dal 2019 e hanno annunciato che, se tutto andrà bene, il 2022 sarà l’anno del loro matrimonio. La precisazione è stata d’obbligo perché l’uomo sta attualmente combattendo contro una malattia genetica ai polmoni per la quale si sta sottoponendo ad un particolare percorso di cura. La scoperta è avvenuta nel 2020 quando, durante una passeggiata in montagna con la sua famiglia, ha accusato delle difficoltà respiratorie. Dagli accertamenti effettuati ha appreso di essere affetto da dermatomiosite amiotopica (la stessa di sua madre), una patologia che ha compromesso i suoi polmoni del 40%.

Simona Ventura: la figlia adottiva

Oltre che di Nicolò e Giacomo, figli naturali avuti da Stefano Bettarini, Super Simo è anche madre di Caterina. Figlia di una sua parente che per diversi motivi non poteva occuparsi di lei, nel 2006 ha deciso di prendersene cura e di intraprendere un percorso di affido per poi diventarne madre a tutti gli effetti. La bimba le fu inizialmente affidata per un periodo di due anni, allo scadere del quale l’affido fu rinnovato per altri due.

Avvertendo però di volersi occupare di lei per il resto della sua vita, la Ventura ha chiesto e ottenuto che la pratica si trasformasse prima in un affido sine die, cioè senza termine, e successivamente in una vera e propria adozione, concretizzatasi nel 2014. Da allora Caterina è a tutti gli effetti figlia adottiva della conduttrice, di cui ha preso il cognome, nonché sorella di Nicolò e Giacomo.