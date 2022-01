Simona Molinari, chi è: vita e carriera della cantante napoletana jazz e swing

Cantautrice, compositrice e attrice italiana, Simona Molinari sarà ospite della puntata di Kalipè – A passo d’uomo, il programma divulgativo di Massimilano Ossini in onda nella prima serata di mercoledì 19 gennaio 2022 su Rai Due: vediamo chi è quali tappe l’hanno portata ad essere una delle cantanti jazz e swing più apprezzate in Italia.

Chi è Simona Molinari

Nata a Napoli nel 1983, già da bambina Simona ha dimostrato una grande attitudine per la musica tanto da iniziare a studiare canto a 8 anni. Dopo aver ottenuto il diploma al conservatorio Alfredo Casella del capoluogo abruzzese, nel 2007 ha avviato una collaborazione con il produttore Carlo Avarello lavorando contestualmente anche in teatro ad alcuni musical.

Nel 2008 ha vinto Sanremolab partecipando così al Festival nel 2009 tra le Nuove Proposte con il brano Egocentrica, interpretato nella serata dei duetti anche con Ornella Vanoni.

Si tratta della prima di una serie di apparizioni sanremesi: nel 2013 in gara nella categoria Campioni in coppia con il jazzista newyorkese Peter Cincotti e il brano La Felicità, nel 2014 con un duetto insieme a Renzo Rubino nella serata dedicata agli ospiti e nel 2020 sempre accompagnando un cantante in gara (Raphael Gualazzi).

Nel 2014, Simona Molinari ha anche interpretato Maria Maddalena nel musical Jesus Christ Superstar accanto a Ted Neeley, ai Negrita, e Shel Shapiro, con oltre 50 repliche al Teatro Sistina di Roma.

Nel 2018/2019 ha inoltre presenziato come ospite fisso alla prima edizione di #CR4 La repubblica delle donne di Piero Chiambretti, interpretando i grandi successi del passato delle donne nel mondo musicale, e nel marzo del 2019 ha ottenuto il suo primo ruolo da attrice co-protagonista nel film di Walter Veltroni C’è tempo.

Gli album di Simona Molinari

Sono in totale cinque gli album che la Molinari ha pubblicato nel corso della sua carriera musicale:

Egocentrica (2009)

Croce e delizia (2010)

Tua (2011)

Jekyll Mr. Hyde (2013)

Casa mia (2015)

Nel 2021 ha infine firmato un nuovo contratto discografico con BMG e pubblicato sulle piattaforme digitali due nuove versioni di Egocentrica: Egocentrica (Una nuova me) e (Live in the kitchen) Egocentrica.

Tra i riconoscimenti ricevuti nel corso della sua vita si ricordano il Premio Lunezia Jazz d’Autore, il Premio Mogol, il Premio Carosone, il Premio Musicultura e il Premio Tenco.