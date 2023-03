Simona Marchini: età, compagno, figli e carriera dell’attrice

Simona Marchini, nome d’arte di Simonetta Marchini, è una nota attrice, conduttrice, comice e regista teatrale. È famosa, tra le altre cose, per essere una delle protagoniste del programma tv di Renzo Arbore Quelli della notte.

Simona Marchini: biografia e carriera

La Marchini nasce a Roma il 19 dicembre 1941 ed è figlia dell’imprenditore Alvaro Marchini, presidente della Roma negli anni Settanta e cugina di secondo grado di Alfio Marchini, imprenditore e politico romano. La sua carriera iniziò all’età di 4 anni quando, grazie al padre, esordì a teatro. Il regista Elio Petri, quando lei aveva 16 anni, le propose di recitare, ma il padre Alvaro si oppose. Nel 1972 le fu proposto di recitare nel film La cagna, ma un incidente a pochi giorni dall’inizio delle riprese non le permise di parteciparvi.

Le sue prime apparizioni televisive importanti furono nella trasmissione A tutto gag del 1980 nel ruolo di Iside Martufoni, poi al cinema partecipò ai film Miracoloni e I carabbinieri, sempre in ruoli comici.

Conobbe Delia Scala che la segnalò alla RAI e in seguito la convocarono per lavorare con Renzo Arbore in Quelli della notte, inserendosi definitivamente nel mondo dello spettacolo. Tra il 1987 e il 1988 su Rai Uno ha condotto Proffimamente non stop, con Amelia Monti, e insieme a Giancarlo Magalli Pronto, è la Rai?.

Dal 1989, insieme a Piero Badaloni e Toto Cutugno ha presentato due edizioni del programma itinerante Piacere Raiuno e ha interpretato la parte di una postina pugliese nella fiction Mamma per caso, accanto a Raffaella Carrà e Ray Lovelock. Si è vista in altre fiction Rai anche negli anni 2000 tra cui Un medico in famiglia (2009) e Don Matteo. Dal 2004 è attiva a teatro. Lo spettacolo più recente è Mine Vaganti, con regia di Ferzan Ozpetek, accanto a Francesco Pannofino e Iaia Forte.

Simona Marchini: compagno e figli

La Marchni è stata la moglie, dal 1970 al 1980, del capitano della Roma di quegli anni Franco Cordova. È stata poi sposata con Roberto Paolopoli da cui ha avuto una figlia, Roberta.