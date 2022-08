Svelato il simbolo di Impegno civico di Di Maio e Tabacci

Svelato il simbolo di Impegno civico, il progetto politico di Luigi Di Maio e Bruno Tabacci. Una farfalla arancione in campo blu in mezzo al simbolino di Centro democratico (per evitare la raccolta firme) sopra e la scritta “Di Maio” in campo arancione sotto. Ma anche in questo caso, come Insieme per il futuro (il nome del gruppo dei dimaiani dopo la scissione), usato per almeno 50 volte nelle liste delle Amministrative negli ultimi quattro anni, non si tratta proprio di una novità. A ricordare i precedenti “Impegni civici” è stato come sempre Gabriele Maestri sul sito I simboli della discordia.

Impegno civico: il nome è stato usato una trentina di volte tra il 2019 e il 2022

Ai più attenti non è sfuggito che un Impegno civico accompagnato da un “insieme” era spuntato sulle schede di Marigliano, in provincia di Napoli, nel 2020. Ma “Impegno civico” si è ripetuto almeno una trentina di volte tra il 2019 e il 2022 in altrettanti comuni d’Italia. Ecco dove: nel 2019 in 15 liste: Castiglione dei Pepoli (Bo), Tredozio (Fc), Verucchio (Rn), Veroli (Fr), Ceto (Bs), Orzivecchi (Bs), Vobarno (Bs), Canzo (Co, con Lega), Lomagna (Lc), Maccagno con Pino e Veddasca (Va), Castelsantangelo sul Nera (Mc), Silvano d’Orba (Al), Sangano (To), Roasio (Vc), Carbonera (Tv), cui si può aggiungere “Impegno civico condiviso” a Costigliole d’Asti (At). Nel 2020, oltre a Marigliano, anche a Oneta (Bg), Lonato del Garda (Bs), Gemonio (Va), Valperga (To), Eraclea (Ve), cui si può aggiungere la lista Valori e impegno civico a Cascina (Pi). Sei liste anche nel 2021: Cenadi (Cz), Ascrea (Ri), Valnegra (Bg), Barzanò (Lc), San Giorgio Ionico (Ta), San Giovanni Lupatoto (Vr, con Fdi). Infine quattro nel 2022: Castel San Giorgio (Sa), Cittàducale (Ri), Averara (Bg), Sava (Ta), cui aggiungere la lista Insieme e Impegno civico per Lucca.