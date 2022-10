Simba La Rue va ai domiciliari: «Prevale il diritto alla salute»

Simba la Rue va ai domiciliari. Per il gip prevalgono «le esigenze relative alle condizioni e al diritto alla salute dell’indagato, tenuto conto anche della sua giovane età». Il trasferimento in carcere del musicista trapper Mohamed Lamine Saida, detto Simba la Rue, si era interrotto per una non prorogabile operazione a una gamba. L’intervento è avvenuto ma ora occorre una «lunga riabilitazione», che per forze di cose non può avvenire in un penitenziario.

Simba La Rue va ai domiciliari

Il cantante ventenne in due mesi è finito dentro ad alcune inchieste che riguardano la banda che lui capeggia insieme a «Baby Gang». L’ultima accusa riguarda l’aggressione, il 3 luglio in corso Como, di due ragazzi senegalesi. In quella circostanza, Saida si muoveva in stampelle, dopo aver subìto l’accoltellamento dei nemici a giugno, in provincia di Bergamo. Con quelle stampelle, secondo l’impianto assemblato dai carabinieri e dai poliziotti, aveva colpito i due uomini.

Il successivo trasferimento in carcere si era dunque interrotto per una non prorogabile operazione al San Gerardo di Monza per risolvere i guai della gamba ferita. L’intervento è avvenuto ma ora occorre una «lunga riabilitazione», che per forze di cose non può avvenire in un penitenziario. Per il gip dunque prevalgono «le esigenze relative alle condizioni e al diritto alla salute dell’indagato, tenuto conto anche della sua giovane età». Per questo Simba La Rue torna a casa da mamma e papà, nell’abitazione di Merone, in provincia di Como. Oltre ai domiciliari, è stato deciso il braccialetto elettronico.

Inoltre, sulla decisione del gip Guido Salvini ha influito il comportamento del rapper, che avrebbe mostrato «un inizio di riflessione», come scrive il giudice. E segnali di un possibile pentimento delle violenze effettuate. Quantomeno, l’atteggiamento sarebbe diverso da quello dei compagni, che invece anche negli interrogatori non hanno voluto rispondere alle domande del giudice.