Simba La Rue, chi è il giovane rapper accoltellato a Bergamo

Rapper italo-tunisino cresciuto tra Francia e Italia, Simba La Rue è stato accoltellato a Treviolo (Bergamo) nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 giugno 2022: vediamo chi è e com’è avvenuta l’aggressione che l’ha costretto ad un ricovero in codice rosso.

Chi è Simba La Rue

All’anagrafe Mohamed Lamine Saida e nato nel 1999, ha esordito sulla scena musicale rap con il brano Sacoche (feat Baby Gang) a cui hanno fatto seguito, tra gli altri, Cagoule, Banlieu, Tarantelle, Mask, Bisturi e Suite Hotel. Nei testi delle sue canzoni, incentrate sulla vita di quartiere e di periferia, esprime i disagi, la voglia di rivalsa e il malessere per quello che ritiene un sistema sbagliato. Il suo canale YouTube conta 116 mila iscritti e 16 video, alcuni dei quali con oltre 5 milioni di visualizzazioni.

Il ragazzo è salito alle cronache nel mese di giugno 2022 quando, su Instagram, è apparso un video in cui il rapper Baby Touche, con cui ha aperta una querelle da oltre un anno, ha detto di essere stato picchiato da lui. Il filmato lo ritrae infatti con il volto insanguinato mentre viene percosso e insultato dalla gang di La Rue (già destinatario di un daspo per aver lanciato pietre in una discoteca di Milano).

Simba La Rue accoltellato

Proprio questo episodio potrebbe aver scatenato la vendetta di Touche nei confronti di Simba che, intorno alle 3 di notte di giovedì 16 giugno, è rimasto vittima di un accoltellamento mentre stava accompagnando a casa la fidanzata. Sceso dall’auto che aveva appena parcheggiato nel paesino bergamasco, è stato raggiunto da un ragazzo armato di coltello che ha iniziato a colpirlo con dei fendenti per poi fuggire e lasciarlo in una pozza di sangue. Non è chiaro se l’aggressore fosse solo, ma con tutta probabilità si trovava lì proprio per colpire il cantante.

I residenti, destati dal clamore, hanno subito chiamato i sanitari del 118 che, giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica, lo hanno soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Secondo quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita. Sul fatto stanno indagando i Carabinieri, i quali ipotizzano che l’episodio possa inserirsi proprio nel violento scontro sui social e non solo tra giovanissimi artisti emergenti della scena trap.