Simba La Rue e Baby Touché, aggressioni e sequestri nella faida: 9 arresti

Simba La Rue e Baby Touché si sono nuovamente trovati al centro della cronaca. I rapper della provincia di Milano sono da tempo coinvolti in una faida tra loro, ma ora le autorità sono intervenute per cercare di porre un freno arrestando Simba La Rue e altri 8 membri della sua banda.

Simba La Rue e Baby Touché: cos’è successo

Da mesi i due rapper stanno combattendo tra loro. Simba La Rue, nome d’arte di Mohamed Lamine Saida, è stato accusato di aver aggredito e sequestrato il collega Baby Touché, nome d’arte di Mohammed Amine Amagour. Inizialmente, lo scontro tra queste due bande era avvenuto a febbraio, ma all’epoca si era trattato solo di un dissing composto da accuse verbali e pesanti offese.

A poco a poco, lo scontro era diventato più fisico e alcuni membri della banda di La Rue erano stati accoltellati dai rivali. In particolar modo, un amico di La Rue era stato accoltellato alla stazione di Padova. Da lì, l’escalation di violenza. Secondo gli inquirenti, nella notte tra l’8 e il 9 giugno, Simba La Rue e il suo manager avrebbero sequestrato Baby Touché e avrebbero postato l’operazione su Instagram. In un video si vedeva chiaramente Baby Touché picchiato e insultato e per questa ragione l’artista è stato fermato dai carabinieri.

Simba La Rue arrestato

Arrestato dal comando provinciale di Milano, è finito in manette insieme ad altri otto membri della sua banda accusati a vario titolo di sequestro di persona, rapina e lesioni aggravate. Durante gli accertamenti i detective hanno fatto luce “sui contrasti emersi da ormai diversi mesi tra le due bande giovanili resesi protagoniste di reiterati episodi di violenza“. Gli indagati, si legge nell’ordinanza del GIP, “vivono una totale astrazione dalla realtà che impedisce loro di percepire il disvalore e il peso delle azioni criminose poste in essere che sono ormai fortemente pericolose per la sicurezza pubblica“.

Allo stesso tempo, anche la banda del rivale Amagour è oggetto di indagini da parte degli organi competenti. Infatti, i ragazzi appartenenti a questa banda devono rispondere di un’aggressione ai danni di Simba La Rue avvenuta lo scorso 16 giugno.