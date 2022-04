Silvio Muccino: film, fidanzata e vita privata dell’attore che compie 40 anni

Silvio Muccino è un attore, regista, sceneggiatore e scrittore italiano di 40 anni. È conosciuto non solo per essere il fratello minore del celebre regista Gabriele Muccino, ma anche per avere recitato e dato vita a veri successi cinematografici. Tra gli altri, si menzionano Ricordati di me, Manuale d’amore, e Parlami d’amore, suo esordio alla regia. Ma cosa sappiamo della vita privata di Silvio Muccino? Chi è la sua fidanzata? Scopriamolo insieme

La vita privata di Silvio Muccino: chi è la fidanzata?

Silvio Muccino, regista ed attore di nuova generazione del cinema italiano, è anche scrittore di romanzi. Ha redatto il bestseller, suo fortunato esordio, “Parlami d’amore”, pubblicato nel 2006 da cui è tratto l’omonimo film da lui diretto. Nonostante sia un attore e regista famoso, Muccino tenta di tenere lontano dai riflettori la sua vita privata. È noto però che diversi fa ha avuto una storia d’amore molto importante con la collega Laura Chiatti.

Dopo di lei, si è legato a quella che tuttora è la donna della sua vita: Carla Evangelista. I due si sono incontrati grazie al lavoro, poiché Muccino l’ha ingaggiata per scrivere insieme la sceneggiatura di Parlami d’amore, che è poi uscito al cinema nel 2008 riscuotendo un ottimo successo. Dopo alcuni anni, oltre a un sodalizio professionale, è nato il legame amoroso.

Carla Evangelista è una scrittrice e traduttrice e ormai fa coppia con Muccino dal 2012. I due hanno una notevole differenza d’età: lui infatti è più giovane di circa trent’anni. Nel corso della sua carriera Evangelista ha svolto diversi ruoli: dopo un esordio nel settore del doppiaggio come traduttrice e dialoghista è poi passata alla scrittura di sceneggiature, tra cui quelle di alcuni film di Silvio Muccino. Negli ultimi anni si è soprattutto dedicata alla scrittura di romanzi e di articoli per il settimanale femminile Grazia con il quale ha intrapreso una collaborazione.