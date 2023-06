Morte di Silvio Berlusconi, Zangrillo: «Presidente, non trovo le parole ma ci siamo capiti»

Il bollettino di venerdì scorso: «Nessun allarme»

Dopo il nuovo ricovero, a tre settimane dalle dimissioni, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri avevano diramato un bollettino medico per fare chiarezza. Si leggeva: «Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato all’Ospedale San Raffaele per l’esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica. L’anticipazione, ad oggi, di tali controlli risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme». Oggi, però, il professor Zangrillo ha dovuto dire addio al Cavaliere.

Zangrillo sulle condizioni di Berlusconi: ad aprile la rabbia verso le «minchiate»

Dopo il ricovero in terapia intensiva nei mesi scorsi, Alberto Zangrillo si era lasciato andare a un vero e proprio sfogo contro i giornali e le notizie sullo stato di salute di Berlusconi. «Noi siamo persone serie. Tutto ha un limite», aveva dichiarato. «Bisogna attenersi al comunicato firmato da me e Ciceri, per cui se su qualche testata anche di grande richiamo escono notizie che non rispondo al vero sono quelle che in gergo si chiamano fake che io preferisco chiamare minchiate. Bisogna avere molto rispetto, non solo del paziente ma anche del nostro lavoro. Sono stanco. Se un paziente è in terapia intensiva cardiochirurgia vuol dire che non può alzarsi e camminare. Smentisco nella maniera più assoluta che siano state fonti ospedaliere a dare la notizia. Un paziente in terapia intensiva è un soggetto che merita cura intensiva».