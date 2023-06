Silvio Berlusconi, tutte le ville dell’ex premier da Arcore ad Antigua

Silvio Berlusconi, scomparso quest’oggi all’età di 86 anni, era ad oggi il terzo uomo più ricco d’Italia, secondo quanto ha riportato di recente la prestigiosa rivista Forbes. Al di là del conto in banca e dei titoli azionari, l’ex premier poteva vantare anche un patrimonio immobiliare di tutto rispetto. Ecco quali sono le case più celebri e costose che ha acquistato.

Dove viveva Berlusconi: tutto sulla celebre villa di Arcore

Il nome di Berlusconi verrà per sempre associato anche ad Arcore, la cittadina in provincia di Monza e Brianza dove si trova la sua principale residenza, Villa San Martino. Realizzata dai marchesi Casati Stampa nel XVIII secolo, divenne proprietà di Berlusconi nel 1973 grazie all’aiuto dell’avvocato Cesare Previti. Ristrutturata in più occasioni nel corso degli anni, vanta un enorme giardino e una grande pinacoteca, oltre ad un’immensa libreria.

Villa Certosa, la perla della Sardegna

Un altro luogo simbolo per i sostenitori del politico è Villa Certosa, splendida residenza estiva di Berlusconi affacciata sul Golfo di Marinella a Porto Rotondo. Anche questa magione è caratterizzata da un grande giardino e comprende tra le altre cose un piccolo anfiteatro romano e un finto nuraghe fatto costruire da Berlusconi stesso. Negli anni, la residenza è spesso finita al centro delle cronache per aver ospitato molti esponenti politici esteri, anche piuttosto controversi, come il presidente della Russia Vladimir Putin.

Le altre ville

Non è dato sapere con esattezza quante siano le altre ville possedute da Berlusconi quand’era in vita, ma pare che siano in totale almeno una ventina. Tra le più chiacchierate troviamo anche quella di Antigua, oggetto di un approfondimento di Report legato ai finanziamenti del paradiso fiscale. Per il resto, Berlusconi aveva acquistato nel corso degli anni anche case sul lago di Como, a Milano, a Macherio (la storica residenza dell’ex Veronica Lario) e anche in Francia, vicino a Cannes. Per anni, inoltre, il “Cav” aveva trasferito la sua residenza nel meraviglioso Palazzo Grazioli, nel centro di Roma, dove avrebbe vissuto dal 2013 al 2020.