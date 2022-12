Silvio Berlusconi e la battuta sulle prostitute alla cena del Monza

ll Cav perde il pelo ma non il vizio delle battute. E quale occasione migliore per una bella cena di squadra per Natale? Il leader di Forza Italia nonché patron del Monza Silvio Berlusconi ha fatto il suo solito show nella serata di martedì 13 dicembre all’U-Power Stadium, nella città brianzola, con gli sponsor e la prima squadra. Parlando davanti a tutti i presenti, sotto gli occhi un po’ perplessi della compagna Marta Fascina, Berlusconi ha detto: «Abbiamo trovato un allenatore bravo, gentile, capace di stimolare i nostri ragazzi (Raffaele Palladino, ndr). Anche io ho messo una stimolazione in più ai giocatori. Adesso avete le partite contro Juventus e Milan, se vincete con una di questa grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di troie».

Former #Milan owner Silvio Berlusconi staying true to form, telling players of current #SerieA club he owns #Monza at their Christmas party, that as stimulation if they beat “#Milan #Juventus etc I’ll bring a bus full of prostitutes into the dressing room” pic.twitter.com/cuRo3Hui0Z — Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) December 13, 2022

Partite con le due big in programma tra gennaio e febbraio

E giù grasse risate da parte dei presenti, che ovviamente hanno fatto anche dei video, subito circolati sui social. Nel girone d’andata i biancorossi hanno già battuto la Juve, 1-0 in casa (chissà se hanno festeggiato in qualche modo elegante, anche in quel caso). Ora arrivano le prossime sfide con le due big, entrambe in programma nel calendario tra gennaio e febbraio, compreso un match di Coppa Italia a Torino.

«Galliani è molto ambizioso, vuole vincere il campionato»

Berlusconi era anche riuscito a dire cose più serie. Tipo: «Una serata speciale con il mio AC Monza. Ho incontrato la squadra, la società e gli sponsor per scambiarci gli auguri di Natale. Questo è stato un anno strepitoso: abbiamo fatto il miracolo di andare in Serie A e non ci fermeremo. Trascorriamo queste feste e poi torniamo in campo». E ancora: «Il Monza a 110 anni dalla sua fondazione è riuscito per la prima volta a entrare in serie A e siamo sicuri di offrire ai nostri sostenitori e ai nostri spettatori un gioco molto speciale. Il signor Galliani è molto ambizioso e ha cominciato a mettermi nella testa che dobbiamo vincere il campionato. Abbiamo un gruppo forte, un ottimo allenatore e obiettivi ambiziosi. Sono contento di partecipare alla cena per gli auguri di Natale con gli sponsor».