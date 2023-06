Silvio Berlusconi, sulla torre Mediaset le scritte «Ciao papà» e «Grazie Silvio»

Tra gli omaggi resi a Silvio Berlusconi, morto questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano, non è passato inosservato quello della società da lui stesso fondata nel 1993. Sulla torre Mediaset sono infatti comparse le scritte «Ciao papà» e «Grazie Silvio», un ringraziamento per ciò che, nel corso degli anni, il Cav ha fatto per l’azienda e per i figli, con Pier Silvio Berlusconi ad oggi Amministratore Delegato del Gruppo.

Le scritte sulla torre Mediaset per Silvio Berlusconi

Poche semplici parole che contengono l’orgoglio e la gratitudine nei confronti dell’ex premier da parte di una delle realtà più importanti del paese. Un luogo, la sede di Cologno Monzese, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe dovuto ospitare la camera ardente pubblica prima dei funerali di Stato. Dopo un sopralluogo da parte dei Carabinieri del capoluogo meneghino, però, l’ipotesi è stata esclusa per ragioni di ordine pubblico.

La salma di Berlusconi, attualmente a Villa San Martino, dovrebbe dunque restare ad Arcore per essere salutata solo dai parenti e dagli amici più stretti. Dopodiché mercoledì sarà trasferita nel Duomo di Milano per la celebrazione delle esequie in programma per le ore 15. La cerimonia sarà presieduta dall’arcivescovo di Milano Delpini e vedrà la presenza, tra gli altri, del Capo dello Stato Sergio Mattarella nonché dei principali leader politici.

«La foto più vera»

Intanto le immagini dell’omaggio sulla torre Mediaset hanno fatto il giro del web e sono state condivise anche da volti noti della televisione. Tra questi la conduttrice Rai Francesca Fagnani che, in una storia Instagram, ha scritto: «Nella rincorsa social a postare le foto di Silvio con se stessi, come sempre, questa è la foto più bella». Parole simili a quelle usate da Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis: «La foto più bella. la foto più vera».

La scritta «Grazie Silvio» accanto al logo del gruppo campeggia, inoltre, in sovrimpressione su tutte le reti Mediaset. Un altro omaggio al leader di Forza Italia che si aggiunge agli speciali attualmente in onda sui principali canali. Lo Speciale Tg5 sulla sua figura e sul suo operato proseguirà fino alle 18.25 per poi riprendere dalle 20 alle 24 ed è in simulcast su Rete 4 e su Tgcom24 senza interruzioni pubblicitarie.