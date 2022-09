Silvio Berlusconi torna in Senato grazie a Monza: eletto con oltre il 50%

Vittoria schiacciante a Monza per Silvio Berlusconi, che ha conquistato il collegio uninominale per il Senato con oltre il 50% dei voti. Al secondo posto la candidata del Partito Democratico, Federica Parelli. Anche Marta Fascina, compagna dell’ex premier, è vicina a essere rieletta deputata alla Camera in Sicilia, nel collegio di Marsala. Nelle scorse settimane, però, nella città della provincia di Trapani si era sollevata una polemica per l’assenza di Fascina nel suo collegio.

Berlusconi vince alle urne di Monza: torna in Senato dopo 9 anni

Silvio Berlusconi è il candidato che a Monza, nel collegio uninominale per il Senato, ha raccolto il maggior numero di preferenze. Nonostante la vittoria alle ultime Comunali del Pd e una insistente campagna elettorale di Enrico Letta sul territorio, il Cavaliere ha schiacciato la concorrenza.

A scrutinio non ancora ultimato, il leader di Forza Italia nel collegio del capoluogo brianzolo ha collezionato quasi 10.000 preferenze. La coalizione di centrodestra nel collegio ha raccolto già più di 217mila voti, superando quindi il 50 per cento, mentre il centrosinistra, con la candidata del Pd Federica Perelli, si è fermata al 27 per cento.

«Il leone ha ruggito ancora», ha commentato su Instagram la coordinatrice azzura Licia Ronzulli, postando una foto di gruppo dei forzisti. «Il voto è l’unica arma che abbiamo per cambiare le cose. Per la prima volta in tutta la mia vita, ho visto code lunghissime ai seggi» aveva invece detto Berlusconi dopo aver votato al seggio, a Milano, domenica pomeriggio.

Alla coalizione e quindi automaticamente anche al candidato sono andati 217.490 voti per un totale di 50,32%. All’interno della coalizione di centrodestra, Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 27,23% dei voti, poi la Lega 12,84%. Infine terza forza politica Forza Italia 9,10% e Noi Moderati che si ferma all’1,2%.

Il leader di Forza Italia, dunque, tornerà in Senato dopo nove anni. Berlusconi nel 2013, in virtù della legge Severino, era stato estromesso da Palazzo Madama. Di recente invece l’ex presidente del Consiglio aveva legato proprio a Monza suoi importanti successi sportivi, con l’acquisto della società di calcio poi trascinata per la prima volta in Serie A.

Marta Fascina eletta alla Camera in Sicilia

Marta Fascina, la compagna dell’ex premier Silvio Berlusconi, è vicinissima ad essere rieletta deputata alla Camera in Sicilia. Nel collegio di Marsala (Trapani) era candidata nell’uninominale, appoggiata dal centrodestra. Con una trentina di sezioni ancora da scrutinare, l’esponente di FI ha un netto vantaggio sulla rivale M5S Vita Martinciglio. La prima si attesta al 36,22 per cento, la seconda invece si ferma al 27,37. Al terzo posto Antonio Ferrante, candidato del Pd. Nelle scorse settimane, a Marsala, era stata sollevata una polemica per la mancata presenza di Marta Fascina nel suo collegio.