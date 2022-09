Silvio Berlusconi sbarca su TikTok: «Parleremo del futuro dei giovani»

Dopo l’appuntamento fisso di Matteo Salvini che, per raggiungere i giovanissimi, ogni sera parla con loro in diretta su TikTok, anche Silvio Berlusconi è approdato su una delle piattaforme social più frequentate dagli adolescenti. Tramite un video pubblicato sui suoi canali, il leader di Forza Italia ha dato il benvenuto sul suo nuovo account iniziando a spiegare, con un tono colloquiale e adatto al target giovanile, le proposte politiche del suo partito.

Silvio Berlusconi su TikTok

«Ciao ragazzi, eccomi qua a darvi il benvenuto sul mio canale ufficiale TikTok. Su questa piattaforma voi ragazzi siete presenti in oltre 5 milioni e il 60% di voi ha meno di 30 anni. Soffro di un poco di invidia ma mi faccio ugualmente tanti complimenti». Queste le frasi con cui il Cavaliere ha esordito sul social network su cui, con entusiasmo e grinta palpabili, è sbarcato con l’intenzione di parlare del futuro dei giovani.

Ciao ragazzi,

A loro, continua nel video, vuole infatti raccontare di come intende rendere l’Italia un paese che possa dare nuove opportunità e la possibilità di realizzare i propri sogni. «Vi parleremo di attualità e dei punti principali del nostro programma, soprattutto quelli che vi riguardano da vicino come la detassazione e la decontribuzione per le imprese che vi assumeranno», ha proseguito. Quindi l’appuntamento, a breve, ai suoi iscritti: «Ci rivediamo presto su TikTok».

Gli altri politici presenti su TikTok

Presente su Facebook, Instagram e Twitter, dove sfiora in totale i due milioni di seguaci, già nei giorni scorsi Berlusconi aveva manifestato l’intenzione di iscriversi anche a TikTok per coinvolgere i cittadini più giovani. Detto, fatto. Una mossa che va anche nella direzione di combattere il rischio di astensionismo tra i ragazzi alle elezioni del 25 settembre e che segue quella già fatta da altri leader politici. Sulla piattaforma sono infatti già presenti Matteo Salvini, Giorgia Meloni Giuseppe Conte e Carlo Calenda mentre risulta assente, per il momento, Enrico Letta.