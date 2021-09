Berlusconi torna al San Raffaele per nuovi controlli

Silvio Berlusconi stamattina 1 settembre si è sottoposto a nuovi controlli al San Raffaele di Milano. Lo rendono noto fonti parlamentari del centrodestra. L’ex presidente del Consiglio dopo un’ora ha lasciato la struttira.

Solo la scorsa settimana il leader di Forza Italia, di rientro dalla Sardegna, aveva passato una notte nell’ospedale milanese ufficialmente per accertamenti legati ai suoi problemi di aritmia cardiaca e di long Covid. Il ricovero si era reso «necessario per una valutazione clinica approfondita», aveva sottolineato lo staff del Cavaliere. In quell’occasione – si parlò anche di un lieve malore – Berlusconi era stato accompagnato al San Raffaele dalla compagna Marta Fascina oltre che da alcuni collaboratori e la scorta.

Si trattava del terzo ricovero in un anno per l’ex presidente del Consiglio, 85 anni a settembre. Inizialmente era stato ricoverato al San Raffaele dal 6 aprile al 1 maggio. Poi vi era tornato l’11 dello stesso mese per altri accertamenti. Da monitorare, per Berlusconi, gli strascichi sulla sua salute del Covid, contratto a settembre 2020. In quell’occasione era rimasto in ospedale per più di 10 giorni, colpito – soprattutto nelle iniziali 72 ore – da malattia grave.