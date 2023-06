Silvio Berlusconi, il ricordo dei figli e di Mediaset sulle pagine del Corriere

Proseguono gli omaggi a Silvio Berlusconi. In attesa dei funerali di Stato, in programma mercoledì 14 giugno alle ore 15 in Duomo a Milano, i cinque figli dell’ex premier hanno voluto salutare il padre acquistando una pagina sul Corriere della Sera. «Grazie per la vita. Grazie per l’amore. Vivrai sempre dentro di noi», hanno scritto rivolgendosi al loro «dolcissimo papà». Firmato semplicemente con i loro nomi, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora, Luigi. Una breve scritta sopra una foto in primo piano di Berlusconi, inquadrato di profilo e sorridente. Il messaggio è ancora in rotazione sui canali Mediaset, in onda prima o dopo i vari intermezzi pubblicitari. La stessa rete televisiva ha voluto ricordare il suo fondatore con un’altra pagina sul Corriere. «Tutta Mediaset abbraccia con amore e infinita riconoscenza il fondatore Silvio Berlusconi», si legge in poche righe assieme a una foto in primo piano.

Dove siederanno i figli di Silvio Berlusconi ai funerali di Stato

Nella mattinata di martedì la famiglia si è unita nella cappella di villa San Martino ad Arcore per una messa privata. Secondo quanto si apprende, ai funerali di Stato in programma al Duomo i figli siederanno sulla destra della navata centrale. Alla liturgia sono attese circa 2.300 persone, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Presenti anche diversi ministri e la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, ma non Giuseppe Conte. Non mancheranno le delegazioni di Milan e Monza, le due squadre che hanno legato la loro storia a Silvio Berlusconi. Gran parte dei cittadini si fermeranno fuori, in uno spazio antistante il Duomo in cui sono stati installati anche due grandi maxischermi. Per motivi di sicurezza potranno accedere non più di 9 mila persone.