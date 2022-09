Silvio Berlusconi, per il compleanno una mongolfiera di cuori dalla Fascina

Silvio Berlusconi ha ricevuto una sorpresa da parte della sua compagna Marta Fascina. Per festeggiare il suo 86esimo compleanno, la sua dolce metà gli ha regalato una mongolfiera con cuori rossi e gli ha dedicato un messaggio d’amore.

Il regalo amoroso della Fascina a Silvio Berlusconi

È stato Silvio Berlusconi a rivelare il regalo ricevuto da Marta Fascina sui suoi profili social. Il leader di Forza Italia ha scritto un post sui suoi profili social questo messaggio: «Guardate che sorpresa, che bel regalo che ho ricevuto. Grazie a tutti per gli auguri!».

Il regalo in questione è una mongolfiera decorata con cuori rossi e corredata da una frase d’amore che recita: «Buon compleanno amore. Ti amo. Marta». Come al solito poi, Berlusconi ha voluto scherzare con i presenti e ha dichiarato: «Vedete di arrivare anche voi a quest’età in forma come sono io».

Gli auguri al leader di Forza Italia

Non solo la compagna Marta Fascina ha fatto gli auguri a Silvio Berlusconi per il suo 86esimo compleanno. Ci sono molti altri che si sono complimentati con l’esponente di Forza Italia e hanno augurato un buon compleanno. La sua squadra di calcio, il Monza, ha fatto gli auguri con questo comunicato: «Oggi è il compleanno di Silvio Berlusconi! Il quarto da proprietario del Monza, il primo festeggiato con il Club in Serie A. Da tutta la grande famiglia biancorossa, i migliori auguri al Presidentissimo, sempre accanto alla squadra con i suoi preziosi consigli e la sua travolgente energia positiva».

Giorgia Meloni, sua alleata politica e leader di Fratelli d’Italia, ha scritto su Twitter: «Tantissimi auguri a Silvio Berlusconi per il suo compleanno. Un grande abbraccio». Anche l’altro alleato di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, ha fatto gli auguri all’ex Cavaliere scrivendo questo tweet: «Auguri caro amico e grande italiano». Gli auguri sono arrivati anche dall’attore Lino Banfi che ha detto ai giornalisti: «Silvio Berlusconi compie 86 anni? Sì lo so, lo chiamerò più tardi come faccio ogni anno per fargli gli auguri. Lui quando mi chiama mi dice: “buon compleanno vecchio” io invece gli dirò: “buon compleanno “raghezzo”».