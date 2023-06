Silvio Berlusconi, il ricordo nei necrologi del Corriere da Armani a Briatore

Sono centinaia i necrologi arrivati al Corriere della Sera con cui amici, parenti, compagni di partito, imprenditori e stimatori di Silvio Berlusconi, morto ieri all’ospedale San Raffaele di Milano, hanno voluto dedicare un pensiero e un ringraziamento all’uomo che ha lasciato un segno indelebile nelle loro vite. L’agenzia di comunicazione Armando Testa ha addirittura comprato una pagina del quotidiano omaggiando «colui che ha sempre creduto nel valore della comunicazione e che con grande passione ha reinventato il nostro mestiere», ma sono innumerevoli le righe di affetto, amicizia e riconoscenza scritte da personalità provenienti dai mondi più disparati.

I necrologi per Silvio Berlusconi sul Corriere Della Sera

Tra questi spicca quello della prima moglie Carla Elvira Dall’Olio: «Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario padre per i nostri figli». Ma anche quelli del suo medico di fiducia Alberto Zangrillo («Presidente, ho sempre voluto darle del lei, solo oggi mi permetto di dirti ciao Silvio») e della famiglia dello storico amico Ennio Doris, fondatore di Mediolanum: «Massimo, Sara e Lina Doris piangono l’amico di sempre Silvio e si stringono attorno alla famiglia tutta in questo momento di profondo dolore. Uomo lungimirante, imprenditore innovativo e straordinario, che ha creduto nel grande sogno di Ennio. Il suo ricordo ci accompagnerà per sempre».

Presente anche Giorgio Armani, che ha descritto il Cav come un «imprenditore di raro acume e coraggio, politico di fine intelletto, comunicatore dal fascino assoluto». Flavio Briatore ha evidenziato che «nessuno ti potrà mai dimenticare» mentre il regista Luca Guadagnino (con Carlo Antonelli) ha immaginato la scena di una film: «Abbiamo passeggiato tutto il pomeriggio per Milano 2, ripensandoti. Le villette color mattone, i ponticelli, la vecchia sede di molti uffici tuoi, il lago dei cigni che ogni tanto gettavano per te l’ultimo canto. Poi, ai margini, i bagliori dei ceri dietro le finestre di case regalate. E dappertutto, nelle strade vuote, l’eco delle tue risate».

Dalla moda, l’imprenditoria e il cinema alla politica, con Anna e Stefania Craxi che hanno dichiarato come «con lui se ne va anche un pezzo della nostra famiglia». Quindi il calcio, con l’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini che ha ricordato «con nostalgia le innumerevoli battaglie sportive nella nostra Milano caratterizzate sempre da rispetto e lealtà» ma anche l’attuale proprietà cinese del club: «Il presidente Steven Zhang e tutta FC Internazionale Milano esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi. La sua figura ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Paese. Le sfide tra l’Inter e il suo Milan hanno reso la città di Milano il cuore del calcio mondiale». Dal mondo dello spettacolo, invece, sono giunti – tra gli altri – messaggi da Claudio Bisio, Gerry Scotti e Alfonso Signorini.