Silvio Berlusconi morto a 86 anni: le reazioni della politica

Sono passati pochi minuti dalla notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi, morto all’ospedale San Raffaele a causa di un aggravamento repentino del quadro clinico, ma il mondo politico si è già unito nel cordoglio e nel ricordo di un uomo che, dagli anni Novanta, ha cambiato il corso politico (e non solo) del nostro paese.

Le reazioni dei leader alla morte di Silvio Berlusconi

Tra le prime reazioni c’è quella del leader di Azione Carlo Calenda: «Esprimo le condoglianze mie e di Azione alla famiglia e alla comunità di Forza Italia per la morte di Silvio Berlusconi. Ha lottato fino alla fine contro la malattia con un coraggio incredibile. Riposi in pace».

Gli ha fatto eco Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che ha sottolineato il segno lasciato, nei mondi più disparati, dall’ex premier: «Silvio Berlusconi ha fatto la storia in questo Paese. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Oggi l’Italia piange insieme alla famiglia, ai suoi cari, alle sue aziende, al suo partito. A tutti quelli che gli hanno voluto bene il mio abbraccio più affettuoso e più sincero. In queste ore porto con me i ricordi dei nostri incontri, dei tanti consigli, dei nostri accordi, dei nostri scontri. Ma soprattutto di una telefonata in cui Silvio, non il Presidente, mi ha fatto scendere una lacrima parlando della mamma. Ci mancherai Pres, che la terra ti sia lieve».

Commosso il ricordo dell’alleato e amico Matteo Salvini, che ha promesso «sforzo e impegno per proseguire le mille strade che ha per primo visto e tracciato»:

Anche Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle, ha espresso parole di cordoglio ricordando il grande lascito di Berlusconi «in ogni campo in cui si è cimentato»:

Questa la nota della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein: «Di fronte alla scomparsa di Silvio Berlusconi vogliamo far arrivare tutta la nostra vicinanza al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e di tutta Forza Italia, così come vogliamo che arrivi al Governo e alle forze di maggioranza. Con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un’epoca. Tutto ci ha divisi e ci divide dalla sua visione politica, resta però il rispetto che umanamente si deve a quello che è stato un protagonista della storia del nostro Paese. Le più sentite condoglianze da parte del Partito Democratico».

Il cordoglio della politica, da Prodi a Sala

Queste invece le parole di Saverio Romano di Noi Moderati: «È morto un amico, un grandissimo imprenditore e politico che ha testimoniato l’italianità, la creatività, la voglia di fare. Rip Silvio».

Non manca nemmeno il ricordo di Romano Prodi: «Partecipo al profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Lo ricordo come un leader politico che, nel suo lungo e intenso impegno pubblico, ha esercitato una grande influenza nella vita del nostro paese, incidendo non solo sulle istituzioni, ma anche nella vita di tutti i cittadini. Nel nostro lungo confronto politico abbiamo rappresentato mondi diversi e contrapposti, ma la nostra rivalità non è mai trascesa in sentimenti di inimicizia sul piano personale, mantenendo il confronto in un ambito di reciproco rispetto. Ho apprezzato il suo sostegno alla causa europeista, soprattutto perché confermato e ribadito in un periodo in cui il nostro comune destino europeo era messo duramente e imprudentemente sotto accusa. Porgo alla sua famiglia e a tutti i suoi cari le mie più profonde condoglianze».

Anche il sindaco di Milano Beppe Sala ha espresso le proprie parole di cordoglio dopo aver appreso la notizia: «Milano piange Silvio Berlusconi. Su di lui ogni italiano ha un’opinione, maturata nei lunghi anni della sua centralità imprenditoriale, sportiva e politica. Ma questo è il momento del cordoglio e del rispetto. Di certo dobbiamo dargli atto di aver molto amato Milano».