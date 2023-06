Morte di Silvio Berlusconi, le reazioni dei volti tv da Barbara D’Urso a Gerry Scotti

La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha fatto velocemente il giro di tutta Italia (e di tutto il mondo) e da ore è sulle bocche di politici, imprenditori e volti della televisione che si sono uniti nel ricordo di un uomo che ha lasciato il segno nei campi più disparati. Per ricordarlo, Mediaset ha cambiato la sua programmazione con uno Speciale Tg5 in onda fino alle 18:25 (che riprenderà dalle 20 alle 24) e una pellicola che ripercorre la vita e la carriera dell’ex premier in simulcast su Rete 4 e su Tgcom24 senza interruzioni pubblicitarie. Intanto numerosi conduttori della sua televisione l’hanno voluto omaggiare con parole di cordoglio pronunciate chi in diretta e chi sui social.

Le reazioni dei volti tv alla morte di Silvio Berlusconi

È toccato a Federica Panicucci uno dei compiti più difficili, quello di dare la triste notizia live durante la sua trasmissione. Intorno alle 10:30, a Mattino 5, la conduttrice ha così annunciato la scomparsa del Cav in lacrime e visibilmente commossa: «La cosa peggiore che potessimo fare oggi noi di Mediaset. È morto Silvio Berlusconi. Ti prego Francesco continua tu perché non ce la faccio. Lo abbiamo scoperto adesso anche noi».

L’annuncio della morte di Silvio Berlusconi in diretta a Mattino Cinque. #SilvioBerlusconi pic.twitter.com/ByZqeCjqQK — trashtvstellare (@tvstellare) June 12, 2023

Barbara D’Urso ha invece lasciato che fossero i suoi social a parlare:



Nicola Porro, dal canto suo, ha affidato a TikTok il suo ricordo di Berlusconi sottolineando che era stato proprio lui a chiamarlo per chiedere di restare a Mediaset: «È morto un amico, un editore e un grande uomo. La sua morte è un colpo micidiale. È un gigante che viene a mancare, forse uno degli ultimi giganti del Novecento che ha saputo traghettare l’Italia in un mondo completamente diverso». Da Gerry Scotti, invece, un ringraziamento per la stima e l’affetto dimostrati da quando lavora nella sua televisione: «Vorrei ricordare il Presidente Silvio Berlusconi con una semplice parola: grazie. Grazie per ciò che è stato nella mia vita ed in quella di tutti noi. Grazie per aver potuto godere della sua stima e del suo affetto. Ci mancherà. Un abbraccio ai suoi figli ed a tutti coloro che gli hanno voluto bene».

Profonda gratitudine anche da parte di Lorella Cuccarini: «A Silvio Berlusconi devo tanto. Ha contribuito a cambiare le sorti della mia vita e della mia carriera. Ricordo, come fosse oggi, la sua telefonata di congratulazioni dopo la prima diretta di Buona Domenica, nel 1991. Il suo sì a Trenta Ore per la Vita ci diede l’opportunità di realizzare progetti importanti a beneficio di tutti. Era un uomo speciale: capace, acuto, rispettoso ed estremamente simpatico. Grazie Presidente. A Dio».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Nella scia di cordoglio si inserisce poi Marco Liorni, che ricorda il suo arrivo a Mediaset: «Sono stato a Mediaset dal ’96 e mi sono accorto che era a immagine e somiglianza di Silvio. La sensazione che ogni ostacolo fosse qualcosa che era solo una nuova sfida, mai un muro».

Ma anche Elenoire Casalegno, che ha mosso i suoi primi passi in tv proprio grazie a Berlusconi: «Ho iniziato a lavorare in televisione nel 1994 sulle reti Mediaset, un tempo Fininvest. Ricordo quando arrivava a sorpresa negli studi. Per prima cosa salutava il pubblico, poi i cameramen, tutti gli addetti ai lavori, ed infine i presentatori. Sempre sorridente, educato e con la battuta pronta. Non dimenticava mai nessuno. Dai direttori di rete agli operatori di ripresa, passando per i truccatori e parrucchieri, ricordava i nomi di tutti. Salutava tutti con il proprio nome, anche persone che aveva incontrato una sola volta. Ho iniziato a lavorare nelle sue reti televisive, ed oggi, non posso che essere grata».