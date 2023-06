Le reazioni di Giorgia Meloni e Sergio Mattarella alla morte di Silvio Berlusconi

Tra le reazioni alla morte di Silvio Berlusconi, avvenuta questa mattina alle 9:30 all’ospedale San Raffaele di Milano, spiccano quelle della premier Giorgia Meloni e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’amica e alleata del Cav ha pubblicato un video in cui ricorda «un combattente e un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni», mentre la più alta carica dello Stato l’ha definito un «grande leader politico che ha segnato la storia del nostro Paese».

SIlvio Berlusconi morto, il video Giorgia Meloni

«Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente, era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni e sono state esattamente quel coraggio e quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d’Italia, a consentirgli di imprimere delle vere e proprie svolte nel mondo della politica, della comunicazione e dell’impresa». Inizia così il video messaggio commosso con cui la leader di Fratelli d’Italia ha voluto rendere omaggio ad uno dei protagonisti della storia del nostro Paese negli ultimi decenni.

LEGGI ANCHE: La morte di Berlusconi sulla stampa estera

«Con lui l’Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti. Ha imparato che non doveva mai darsi per vinta. Con lui noi abbiamo combattuto, vinto, perso molte battaglie. E anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che, insieme, ci eravamo dati. Addio Silvio».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni)

Mattarella apprende la notizia durante la visita con il presidente iracheno

Reazione differente quella di Mattarella, che ha saputo della morte di Berlusconi poco prima dei colloqui con il presidente e la delegazione irachena in visita di Stato in Italia. «Le sono profondamente grato per il cordoglio da lei espresso per la morte dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e per le vittime dell’alluvione in Romagna», ha dichiarato durante il colloquio con Rashid. L’ufficio stampa del Quirinale ha diffuso un comunicato sulla scomparsa del Cav al termine dell’incontro tra i due presidenti: «Apprendo con profonda tristezza la notizia della morte di Silvio Berlusconi, fondatore e leader di Forza Italia, protagonista di lunghe stagioni della politica italiana e delle istituzioni repubblicane. Berlusconi è stato un grande leader politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica, incidendo su paradigmi, usi e linguaggi».