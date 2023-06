Silvio Berlusconi morto, le lacrime di Feltri nell’apprendere la notizia

Fra i numerosissimi collegamenti flash organizzati questa mattina dal TG1 per ricordare il compianto Silvio Berlusconi c’è stato spazio anche per Vittorio Feltri, il direttore di Libero, che ai microfoni del telegiornale ha lasciato trasparire un lato di sé a dir poco inedito, commuovendosi come mai prima d’ora.

Vittorio Feltri piange ricordando Silvio Berlusconi al TG1

In collegamento telefonico (che gli ha impedito di mostrare le lacrime che gli hanno riempito gli occhi in questo momento così delicato) Vittorio Feltri ha faticato, e molto, a finire il suo discorso. Queste le parole di Vittorio Feltri prima che scoppiasse il lacrime e fosse costretto ad interrompersi: «Devo sottolineare una cosa, stamattina quando sono uscito di casa per andare a lavorare ho appreso la notizia poi mi sono fermato in un bar come faccio tutte le mattina e tutte le perosne che ho incontrato indipendemente in modo evidente dal loro pensiero politico hanno avuto parole di ammirazione e di dolore per la scomparsa di Berlusconi. Essendo morto, deve fare scattare una sorta di lutto nazionale. Perché è l’uomo che ha dato di più nella sua vita, di qualsiasi altro. Non ha sbagliato un colpo. Ha cominciato come impresario edile e ha fatto la città più bella d’Europa, Milano 2. Poi si è dedicato alle televisioni private e non ha sbagliato un colpo ed è stato il primo a fare concorrenza al monopolio di stato. Poi si è dedicato alle banche e insieme a Doris ha fatto una delle migliori banche europee. Poi si è buttato nel calcio e ha vinto tutto. Meno male che non giocava a carte, sennò avrebbe vinto anche a carte! Era un uomo eccezionale. Io gli sono molto grato, ho lavorato per lui, è stato il migliore editore che io abbia conosciuto nella mia vita. Non mi ha mai scocciato. Non mi ha chiesto niente. Ma mi ha addirittura fatto diventare ricco. Io di questo gli sono grato e sono commosso per la sua morte perché credo che sia venuto meno anche un amico».

Ecco come ha appreso la notizia: Feltri si aspettava la notizia

A questo punto il giornalista ha spiegato come è venuto a conoscenza della notizia. A proposito ha commentato: «Ero appena salito in macchina, mi ha telefonato Melania Rizzoli che mi ha dato questa ferale notizia. E devo dire che ci sono rimasto relativamente stupito. Perché mi aspettavo una cosa del genere. Infatti sono consapevole che appena prima di morire c’è un piccolo periodo in cui stai bene e sembra che tu abbia risolto i problemi di salute. Poi invece all’improvviso arriva la morte, è successo persino ai miei nonni. Sapevo che se ne sarebbe andato e la cosa mi teneva in angoscia».