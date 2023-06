Silvio Berlusconi, chi sono le mogli e le compagne: da Veronica Lario a Marta Fascina

Silvio Berlusconi, scomparso quest’oggi (lunedì 12 giugno) all’età di 86 anni aveva alle spalle, oltre ad una ricchissima carriera politica, anche una famiglia allargata piuttosto ampia. Nel corso della sua vita, infatti, l’ex premier (noto anche per la sua passione per le donne) era stato sposato per due volte, intrattenendo negli anni successivi altre due importanti relazioni mai sfociate nel matrimonio. Ecco dunque un breve riassunto della sua storia sentimentale fino al giorno della scomparsa.

Chi sono le prime due mogli di Silvio Berlusconi?

La prima importante storia d’amore per lo storico leader di Forza Italia è stata quella con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, conosciuta nel 1964. Con Dall’Oglio si sarebbe sposato l’anno successivo, nel 1965, diventando padre della sua primogenita Marina nel 1966. L’altro figlio, Pier Silvio, sarebbe arrivato nel 1969.

La relazione con la prima moglie sarebbe durata vent’anni, anche se ad onor del vero Berlusconi conobbe la sua seconda compagna, Veronica Lario, già nel 1980, presso il Teatro Manzoni di Milano. Insieme a quest’ultima sarebbe poi convolato a nozze il 15 dicembre del 1990, con rito civile. Veronica Lario l’avrebbe poi reso padre di altri tre figli, nell’ordine Eleonora, Barbara e Luigi. Il matrimonio con Veronica Lario, tuttavia, sarebbe finito nel 2012 con una sentenza depositata al tribunale di Milano nel 2012: resta celebre da questo punto di vista l’assegno di mantenimento che inizialmente il politico avrebbe dovuto versare all’ex, corrispondente a ben 3 milioni di euro mensili (la sentenza sarebbe poi stata ribaltata).

In totale, i cinque figli di Berlusconi l’hanno reso nonno di un totale di ben 15 nipoti. L’ultimo, secondogenito di Luigi Berlusconi, è nato a ottobre del 2022.

Le fidanzate Francesca Pascale e Marta Fascina

Dopo la fine del matrimonio con Veronica Lario, Berlusconi avrebbe iniziato una relazione con Francesca Pascale. L’unione con l’ex consigliere della Provincia di Napoli, ufficializzata nel 2012, sarebbe durata 8 anni, fino al 2020. Negli ultimi anni il politico era stato legato con Marta Fascina, con cui aveva organizzato una cerimonia di “finte nozze” nel marzo del 2022.