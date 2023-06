Silvio Berlusconi, funerali mercoledì in Duomo: domani camera ardente a Mediaset

I funerali di Silvio Berlusconi saranno celebrati mercoledì nel Duomo di Milano. Nel frattempo la salma del Cav, morto alle 9:30 all’ospedale San Raffaele di Milano, è stata spostata ad Arcore, dove si tiene da oggi la camera ardente privata. Domani è invece in programma la camera ardente pubblica a Mediaset.

I funerali di Silvio Berlusconi

Un mazzo di fiori blu, il colore del suo partito, è stato lasciato sulla cancellata del nosocomio dove il Cav ha trascorso i suoi ultimi istanti. «È il minimo che oggi si possa fare per rendere omaggio ad una figura così carismatica e importante», ha dichiarato il ragazzo che ha portato il bouquet definendo il presidente di Forza Italia un esempio che lo influenza da anni. Intanto i leader politici si stanno unendo nel ricordo e nel cordoglio dell’ex presidente del Consiglio annullando gli impegni previsti in questi giorni e, qualora all’estero, rientrando in Italia. È il caso di Antonio Tajani, storico amico del Cav nonché ministro degli Esteri che ha anticipato il rientro da Washington dopo avere appreso la triste notizia.

La camera ardente

Per quanto riguarda la camera ardente, il presidente del Senato Ignazio La Russa aveva offerto la disponibilità di Palazzo Madama ad ospitarla. «Ho detto alla famiglia e alla figlia Barbara che, se lo ritenessero, il Senato è disponibile ad allestire la camera ardente. Il Senato sarebbe orgoglioso di poter dare l’estremo saluto a un uomo che ha segnato la vita del Paese. Simbolicamente credo sia qualcosa che abbia un significato, ma la decisione è chiaramente della famiglia. Io posso solo dare la disponibilità del Senato», ha riferito in collegamento telefonico con il Tg1.

Anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva fatto lo stesso con la Sala Alessi di Palazzo Marino, sede del comune di Milano. «Ho offerto, tramite Fedele Confalonieri, la Sala Alessi per la Camera ardente, se lo gradissero. Però ovviamente sono cose che stanno nella volontà della famiglia, e credo che sia assolutamente giusto se volessero», ha dichiarato a margine di una conferenza stampa.