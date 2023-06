Silvio Berlusconi, chi sono i figli Luigi, Eleonora, Barbara, Pier Silvio e Marina

Nella mattinata di oggi, 12 giugno, il mondo della politica italiana ha detto addio a Silvio Berlusconi, quello che con ogni probabilità è stato il politico più noto e discusso della storia italiana. A poche ore dal decesso, avvenuto al San Raffaele, tutti i figli del leader di Forza Italia erano accorsi al suo capezzale, per rimanere con l’anziano padre nella sua ora più dura.

Chi più, chi meno, tutti i figli di Berlusconi avrebbero in qualche modo seguito le orme del genitore, impegnandosi in varie attività mprenditoriali. Ecco il loro percorso.

Chi sono i figli di Berlusconi

Berlusconi è diventato padre per 5 volte, grazie a due diversi matrimoni. La sua primogenita è Marina, mentre il secondogenito è Pier Silvio, nati rispettivamente il 10 agosto 1966 e il 29 aprile 1969 dal matrimonio con Elvira Lucia dall’Oglio. Gli altri tre figli sono Barbara, Eleonora e infine Luigi, nati rispettivamente il 30 luglio 1984, il 7 maggio 1986 e il 27 settembre 1988 dal rapporto con l’ex moglie Veronica Lario.

Che lavoro fanno i figli di Berlusconi

La primogenita Marina si è occupata fin da subito dell’azienda di famiglia, diventando vicepresidente di Fininvest nel 1996 (nel 2005 invece diventerà presidente della holding). Nel 2003, inoltre, Marina Berlusconi sarebbe diventata la presidente di Mondadori. Sposata con Maurizio Vanadia dal 2008 ha reso Berlusconi nonno di Gabriele e Silvio nel 2002 e nel 2003.

Il secondogenito Pier Silvio Berlusconi è sicuramente il più famoso tra i 5. Dopo aver gestito l’agenzia Publitalia nel 1992 nel 2015 è diventato vicepresidente e amministratore delegato del gruppo Mediaset. Da anni è felicemente fidanzato con Silvia Toffanin.

La terza figlia è Barbara, la prima avuta da Veronica Lario. Nel 2003 l’imprenditrice è entrata a far parte del consiglio di amministrazione di Fininvest, diventando poi amministratore delegato del Milan fintanto che il team non è stato svenduto. Spesso al centro dei gossip, ha avuto un totale di 5 figli dati da due distinte relazioni. La quarta figlia Eleonora possiede un terzo della H14 (Holding italiana quattordicesima) che ha in mano il 21,42% di Fininvest; tuttavia è l’unica insieme a Luigi a non essere mai entrata a far parte di un consiglio d’amministrazione.

Luigi, l’ultimo figlio, è uno dei più riservati. Sposato con Federica Fumagalli nel 2020, ha avuto due figli e oggi è il titolare della società B.e.I. Immobiliare.