Morte di Silvio Berlusconi, l’annuncio in lacrime di Federica Panicucci

Molti personaggi del mondo dello spettacolo che hanno appreso la notizia della morte di Silvio Berlusconi hanno avuto la possibilità di venirne a conoscenza dietro alle telecamere. Chi invece ha dovuto affrontare a muso duro questo momento estremamente delicato in diretta è stata Federica Panicucci, che insieme al collega Francesco Vecchi ha appreso della scomparsa del fondatore di Mediaset in diretta. Comprensibilmente, la conduttrice si è fatta vedere molto provata agli occhi dei telespettatori.

Un fulmine a ciel sereno: il crollo di Federica Panicucci

La news è giunta nella redazione con un’agenzia all’improvviso, proprio quando i due conduttori di Mattino 5 si stavano accingendo a passare la linea al programma successivo. «È la cosa peggiore che oggi potessimo fare noi di Mediaset. Francesco fai tu perché io….Guardate abbiamo appreso la notizia anche noi adesso, c’è il TG5…» si è limitata a commentare Panicucci disperata, subito prima di sparire dietro alle quinte. Qui sotto il video di quanto accaduto questa mattina in trasmissione.

Federica Panicucci e Francesco Vecchi annunciano a #MattinoCinque in lacrime la morte di #SilvioBerlusconi. pic.twitter.com/MUOkIFuxnk — Roberto Mallò (@robymallo) June 12, 2023

Lo sgomento dei due conduttori, al di là della terribile notizia, è assolutamente comprensibile. Nonostante le condizioni di salute dell’ex premier fossero molto delicate da tempo, nessuno si sarebbe aspettato il decesso in queste ore, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni dei medici che hanno seguito il politico.

Il ricordo su Instagram

A pochissime ore dalla morte di Silvio Berlusconi, Federica Panicucci si è sentita in dovere di ricordare l’uomo dietro all’azienda dove ha lavorato per tanti anni con un post Instagram. Sui social la presentatrice ha condiviso uno scatto insieme allo storico leader di Forza Italia, dove entrambi apparivano felici e sorridenti. «A Dio presidente» ha scritto Federica Panicucci a corredo dello scatto, che ha già fatto incetta di like e commenti commossi.