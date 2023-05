Silvio Berlusconi dimesso oggi dal San Raffaele: era ricoverato dal 5 aprile

Finalmente una buona notizia per Silvio Berlusconi, che dopo più di un mese può finalmente tornare a casa dai suoi affetti. I medici dell’ospedale San Raffaele dove era ricoverato dallo scorso 5 aprile hanno infatti deciso di dimettere il politico, che ha lasciato il nosocomio senza rilasciare dichiarazioni alle decine di giornalisti radunati fuori dai cancelli.

Silvio Berlusconi sarà dimesso oggi dal San Raffaele

Già ieri, giovedì 18 maggio, era apparsa su AdnKronos l’indiscrezione secondo cui le dimissioni del leader di Forza Italia dal nosocomio milanese sarebbero state imminenti. Oggi, dunque, Berlusconi ha lasciato ufficialmente l’Irccs di via Olgettina.

Il politico era inizialmente finito in ospedale a causa di una brutta polmonite legata strettamente ad un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. In un primissimo momento, le sue condizioni erano apparse particolarmente gravi tanto che Dagospia si era persino permessa di parlare di «figli al capezzale» del padre. Il quale, però, ha fortunatamente recuperato nel forze nel giro di qualche giorno. Dopo le prime, complicatissime ore, il politico era stato infatti spostato in degenza ordinaria (a partire dal 16 aprile) dove è rimasto fino a oggi, 19 maggio.

Una volta risolta l’infezione respiratoria e recuperati i parametri regolari, Berlusconi è così riuscito a rimettersi in forze meritandosi delle dimissioni che i suoi sostenitori attendevano con impazienza.

Il messaggio alla convention di Forza Italia

Di recente il Cavaliere è tra l’altro tornato a parlare il pubblico (seppure con un video registrato) in occasione dell’evento di Forza Italia dello scorso 6 maggio. Nella clip, di circa venti minuti, Berlusconi aveva commentato (con un po’ di comprensibile affanno):

«Eccomi, sono qui per voi, in giacca e cravatta dopo tanti giorni. […] Qualche notte fa qui al San Raffaele mi sono svegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare via: “Ma come mai sono qui? Ma che ci faccio qui? Per cosa sto combattendo io qui?”. Vicino a me vegliava la mia Marta (ndr Fascina, la compagna). Anche a lei posi la stessa domanda: “Perché siamo qui?”. E lei mi disse: “Siamo qui perché hai lavorato tanto, ti stai impegnando molto per salvare la nostra democrazia e la nostra libertà”. E questo voglio ricordarlo, voglio raccontare anche a voi quel che ho pensato e passato, anche se so che il farlo mi emozionerà davvero».