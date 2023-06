Silvio Berlusconi: film, serie e musical ispirati all’ex premier

Film, serie tv, documentari e persino un musical internazionale. Silvio Berlusconi, morto oggi a 86 anni, con i suoi eccessi e le sue ombre ha ispirato negli anni registi e sceneggiatori. Spiccano su tutti Loro, diretto da Paolo Sorrentino con protagonista Toni Servillo, e Il Caimano del 2006 di Nanni Moretti. Senza dimenticare la serie 1994 dove il Cav ha il volto di Paolo Pierobon.

Film, serie tv e documentari che raccontano Silvio Berlusconi

Il Caimano di Nanni Moretti con Elio De Capitani nei panni di Berlusconi

Fra i film che raccontano Silvio Berlusconi di maggior successo c’è indubbiamente Il Caimano, realizzato da Nanni Moretti nel 2006. La trama si concentra su un produttore di film, Bruno Bonomo (Silvio Orlando), che sta attraversando un periodo molto delicato. Sull’orlo del fallimento e con un matrimonio in piena crisi, è sul punto di crollare. Per questo si aggrappa al copione propostogli di una giovane regista Teresa–Jasmine Trinca) che racconta la vita di Silvio Berlusconi (Elio De Capitani). Il film di Moretti, che uscì a poca distanza dalle elezioni politiche, ottenne il plauso della critica vincendo sei David di Donatello, tra cui “Miglior film”.

Videocracy – Basta apparire, nel 2009 il documentario di Erik Gandini

Tre anni dopo il film di Moretti, in Italia sbarcò il documentario di Erik Gandini dal titolo Videocracy – Basta apparire sull’influenza esercitata dalla televisione sull’opinione pubblica. Inevitabile dunque il focus su Silvio Berlusconi con il suo impero mediatico e politico. Nel documentario compaiono, oltre allo stesso ex presidente del Consiglio, anche Lele Mora, Simona Ventura, Paolo Bonolis e Fabrizio Corona.

Draquila – L’Italia che trema, il documentario di Sabina Guzzanti

Sabina Guzzanti ha invece realizzato nel 2010 il documentario Draquila – L’Italia che trema. Partendo dal terremoto in Abruzzo, il progetto critica l’operato dell’allora governo Berlusconi nell’affrontare la tragedia. Dalle forze dell’ordine alla gente comune, il film mette a nudo la disperazione di un popolo che aveva perso tutto nell’arco di una notte. Oltre che autrice e regista, Sabina Guzzanti ha anche scritto soggetto e sceneggiatura. La comica si era concentrata su Berlusconi già cinque anni prima, quando realizzò Viva Zapatero.

Silvio Forever, Berlusconi raccontato con la voce di Neri Marcorè

Nel 2011, Filippo Macelloni e Roberto Faenza hanno diretto invece il documentario Silvio Forever che, con l’ausilio di immagini d’archivio e testimonianze, ripercorre l’intera vita di Berlusconi. A narrarne le gesta è Neri Marcorè, voce fuori campo. Sceneggiatori Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo. Nel progetto trovano posto diversi filmati d’epoca, come l’intervista ad Enzo Biagi dell’87, il bacio di Roberto Benigni ai Telegatti dello stesso anno e il discorso della discesa in campo del 1994. Senza dimenticare l’acquisto del Milan.

My Way – Doc Berlusconi, il progetto basato sull’autobiografia scritta con Alan Friedman

Nell’ottobre 2015 per Rizzoli usciva My Way. Berlusconi si racconta a Friedman, la prima biografia autorizzata dall’ex premier. Scritta da Alan Friedman, racconta la vita del leader di Forza Italia dall’infanzia fino ai primi traguardi in politica, economia e sport. L’anno successivo, Antongiulio Panizzi ne diresse un adattamento televisivo dal titolo My Way – Doc Berlusconi. Basandosi fedelmente sulle pagine del libro, si avvale anche del contributo di colleghi e amici che ne tracciano un ritratto più approfondito.

Loro 1 e 2, il film in due parti di Paolo Sorrentino sulla famiglia Berlusconi

L’uomo Berlusconi è stato raccontato anche da Loro, film in due parti del regista premo Oscar Paolo Sorrentino del 2018. «Quali sentimenti muovono le giornate di Berlusconi?», spiegò il regista a Sky Tg24. «Quali emozioni e paure ha affrontato? Questo è per me il mistero di cui si occupa il film». Nei panni del protagonista c’è Toni Servillo, mentre Elena Sofia Ricci presta il volto alla moglie Veronica Lario e Ugo Pagliai a Mike Bongiorno.

1994, la serie tv sulla politica italiana

Risale a quattro anni fa invece la serie tv 1994, terzo capitolo della saga iniziata con 1992 e proseguita con 1993. Nata da un’idea di Stefano Accorsi, racconta la politica italiana fra Prima e Seconda Repubblica, con un focus sui protagonisti più influenti di quegli anni. Nello specifico, 1994 si concentra sull’inchiesta Mani Pulite e le elezioni di quell’anno, che videro la candidatura di Silvio Berlusconi. Nei suoi panni c’è l’attore Paolo Pierobon, mentre Antonio Gerardi presta il volto ad Antonio di Pietro. Nel cast anche Miriam Leone e lo stesso Stefano Accorsi.

Berlusconi – A New Musical, il debutto a Londra lo scorso marzo

«Un’esilarante, impertinente e rumorosa esposizione del magnate dei media e politico populista». Così si è presentato al pubblico Berlusconi – A New Musical che ha debuttato nei teatri di Londra lo scorso marzo. Prodotto da Francesca Moody, nota per aver realizzato la serie britannica Fleabag, ripercorre la vita privata e lavorativa dell’ex premier italiano. A raccontarne le gesta sono, nel corso della narrazione, la sua ex moglie Veronica Lario, la magistrata Ida Boccassini e una giornalista ispirata a una figura reale. Nei panni di Silvio Berlusconi recita invece Sebastien Torkia, già visto nel musical e nel film Mamma Mia!. L’analisi fa anche diversi parallelismi con altri politici, tra cui spiccano Boris Johnson e Donald Trump.