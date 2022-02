Silvio Berlusconi pronto a sposare Marta Fascina?

Il bacio appassionato allo stadio del Monza. Sarebbe questo uno degli indizi del nuovo “progetto” di Silvio Berlusconi: andare a nozze con la fidanzata Marta Fascina. Stando a indiscrezioni da Arcore, infatti, il Cavaliere sarebbe pronto al suo terzo matrimonio. Galeotto sarebbe stato proprio quel bacio dato da Fascina a Berlusconi, dopo un gol della squadra, di cui Berlusconi è presidente.

I figli di Veronica Lario contrari alle nuove nozze di papà Silvio



A ricomporre i vari indizi, seguendo anche le voci sempre più intense che proverrebbero da Arcore, è Libero, che indica il bacio allo stadio di Monza come “chiave” per comprendere la situazione sentimentale del Cavaliere e i suoi progetti, che sarebbero però osteggiati dai figli di Veronica Lario, contrari alle nuove nozze. Secondo il quotidiano, l’annuncio del matrimonio sarebbe ormai imminente. Questione di giorni. Non si esclude che però la resistenza dei figli e i precedenti fallimenti matrimoniali spingano Berlusconi ad attendere ancora, se non addirittura a rinunciare al – presunto – proposito.

Gli amori di Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi si è sposato con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, a Milano, nel 1965. Dall’unione sono nati due figli: Maria Elvira detta Marina e Pier Silvio. Nel 1985 la coppia ha divorziato. E Berlusconi ha ufficializzato la relazione con Veronica Lario, nome d’arte di Miriam Bartolini, conosciuta anni prima al Teatro Manzoni. Il matrimonio è stato celebrato nel 1990. La coppia ha avuto tre figli: Barbara, Eleonora e Luigi. Nel 2009, Veronica Lario ha annunciato pubblicamente la volontà di separarsi. La separazione è arrivata nel 2012, il divorzio tre anni dopo. Il Cavaliere non è rimasto solo. Nel 2012 si è fidanzato con Francesca Pascale, tra le fondatrici del club Silvio ci manchi, ma la relazione si è conclusa nel 2019, qualche settimana dopo la pubblicazione su Diva e Donna, delle foto di Silvio Berlusconi in compagnia di Marta Fascina in vacanza in Svizzera. Ed è proprio a Marta Fascina che il Cavaliere è legato sentimentalmente dal 2020.

Chi è Marta Fascina, la compagna del Cavaliere



Deputata di Forza Italia eletta nella nella circoscrizione Campania 1 nel 2018, Marta Fascina è nata a Melito di Porto Salvo, in Calabria nel 1990. Laureata in Lettere e Filosofia alla Sapienza di Roma, prima di dedicarsi alla politica, ha lavorato nel Milan e proprio in tale contesto, attraverso Adriano Galliani, avrebbe conosciuto il Cavaliere. La coppia si è legata nel periodo della pandemia e del lockdown. Della nuova relazione si è cominciato a parlare a febbraio/marzo 2020.